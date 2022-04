Ukrajna után Kínában is elkezdődött a forradalom? - videók!

Lázadás tört ki Sanghajban szombat este, mivel a kínai kommunista rezsim drákói szigorításai miatt a koronavírusos megbetegedések felszámolása érdekében a lakosok kifogytak az élelmiszerekből - miközben a megbetegedések száma folyamatosan emelkedik.



Kína legnagyobb városát és pénzügyi központját 23 napja zárlat alatt tartják, annak ellenére, hogy a közegészségügyi tisztviselők figyelmeztettek, hogy az Omicron Covid variáns annyira fertőző, hogy a zárlatokkal nem lehet kiirtani.



A sanghaji lakosok naponta csak egyszer hagyhatják el otthonukat, hogy élelmet gyűjtsenek, a fertőzött kínai gyerekeket pedig elválasztották szüleiktől, annyira próbálják kétségbeesetten megakadályozni a vírus terjedését.

Egy szombati videón az is látható volt, amint egy "Covid védelmi felügyelő" egy lapáttal agyonvert egy corgi kutyát, mert a gazdája koronavírussal fertőzött.



A hivatalos statisztikák szerint, amelyek valószínűleg alulbecsülik a fertőzések valódi számát, a Covid megbetegedések száma pénteken rekordszintre, 23 600-ra emelkedett Kína legnagyobb városában.



A 26 millió sanghaji lakos továbbra is élelmiszerhiányra panaszkodik, mivel nincsenek futárok a kiszállításhoz, és bizonytalan, hogy mikor ér véget a zárlat.

A kétségbeesett lakosok a Weibo kínai állami cenzúrázott oldalon megosztott és gyorsan törölt videók szerint szombat este kifosztották a sürgősségi élelmiszer-ellátó pontokat.



A videókon az is látható, hogy sanghaji lakosok tömegei rohamozzák meg a boltokat a ki nem szállított élelmiszercsomagokért.



Sanghaj 26 millió lakosú, és a világjárvány kezdete óta a legkeményebb zárlat alatt van a világon - több mint három hete.

Jared T. Nelson amerikai ügyvéd, aki a városban él, a Twitteren azt írta, hogy minden lakóházból csak két ember mehet ki naponta az élelmiszercsomagokért.



Az önkénteseknek teljes fehér védőruhát kell viselniük, és két órájuk van a munka elvégzésére.



Nelson elmondta: azt mondták neki, hogy az úgynevezett központi karanténközpontokban, ahová a fertőzött betegeket viszik, "szörnyűek" a körülmények.



Mint írta: "Nincsenek zuhanyzók, csak hordozható vécék, nincs meleg víz, és természetesen nincs magánélet".



A jogtanácsos azt is elmondta, hogy az élelmiszer-szállítmányokat rendszeresen lemondják, mivel a készletek fogynak.



A város egyes részein sokkal jobb az élelmiszerellátás, mint máshol - mondta.

Citizens in Changzhou are destroying COVID barriers put up by the government. pic.twitter.com/ws4yL4sVDC