Háború

60 orosz ejtőernyős figyelmen kívül hagyta Putyin parancsát és zendülést szított

Hatvan orosz ejtőernyős megtagadta, hogy Ukrajnában harcoljon. Azonnal visszarendelték őket Oroszországba. Most börtönbüntetés vár rájuk.



Oroszország Ukrajna elleni hadjárata egészen másképp alakul, mint ahogy azt Vlagyimir Putyin (69) elnök tervezte. A harcok már több mint 40 napja tartanak. Jelenleg nem látszik a vége.



Ennek következtében az orosz csapatok morálja újabb mélypontra zuhant. A hangulat olyan rossz, hogy 60 ejtőernyős lázadásba kezdett. Nem voltak hajlandóak harcolni - írta a Daily Mail.



A katonákat az inváziós erők részeként Fehéroroszországba vezényelték. Onnan kellett volna belépniük Ukrajnába, amiből végül nem lett semmi, az ejtőernyősöket pedig azonnal visszarendelték eredeti bázisukra, az északnyugat-oroszországi Pszkovba.



A pszkovi bázis fontos főhadiszállása az ilyen elit csapatoknak. A katonákat most nemcsak gyáváknak nevezik, hanem börtönbüntetésre is számíthatnak engedetlenségük miatt. Állítólag még Szergej Sojgu (66) védelmi miniszter is közbelépett, és az ügyet kiemelt prioritássá nyilvánította.



Shoigu állítólag elküldte egyik helyettesét Pszkovba, hogy foglalkozzon a lázadókkal. Nem ez az első incidens Putyin hadseregében. Ukrán jelentések szerint számtalan katona már ellenállt és megtagadta a parancsokat. Köztük vannak az OMON különleges egység emberei is.



A lázadások nem véletlenek. Ahogy az elfogott orosz katonák jelentik, az élelmezés a fronton siralmas. Az ukrán titkosszolgálat által lehallgatott telefonbeszélgetésben orosz katonák kutyák megöléséről és megevéséről beszélnek. Egy férfihang megdöbbenve kérdezi a katonától, hogy valóban kutyát ettek-e. A katona válasza: "Így volt. Húst akartunk."



Mivel nem kapnak elegendő ellátást, az orosz katonák gyakran fosztogatnak a meghódított városokban.