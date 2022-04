Ukrajnai háború

Nagy-Britannia páncélozott járműveket és hajók elleni rakétákat szállít Ukrajnának

Nagy-Britannia páncélozott járműveket és hajók elleni rakétákat szállít Ukrajnának - közölte szombati kijevi tárgyalásain Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson előre be nem jelentett látogatásra érkezett az ukrán fővárosba, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt.



A Downing Street szombat esti beszámolója szerint Johnson közölte Zelenszkijjel, hogy a brit kormány 120 páncélozott járművet szállít Ukrajnának, emellett hajók ellen bevethető rakétarendszereket is átad az ukrán fegyveres erőknek.



A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivőjének ismertetése szerint ezeket a fegyvereket az előző nap bejelentett, 100 millió font (több mint 45 milliárd forint) értékű, védelmi jellegű fegyverszállítmányon túl, annak kiegészítéseként adja Nagy-Britannia Ukrajnának.



A pénteken bejelentett katonai segélycsomagban 800 páncéltörő rakéta, egyéb precíziós rakétafegyverzeti eszközök, valamint StarStreak típusú hordozható légvédelmi rakétarendszerek vannak. Az utóbbi fegyverrendszerből - amelynek rakétái a hangsebesség háromszorosával repülnek - London már korábban is sokat átadott Ukrajnának.



Az ezt kiegészítő újabb fegyverszállítmány szombati bejelentése mellett a Downing Street közölte azt is, hogy a brit kormány 500 millió dollár értékű, Ukrajnának folyósítandó új világbanki hitelcsomagra vállal garanciát az ukrán kormány nevében.



Johnson hivatalának szombati tájékoztatása szerint ezt a garanciavállalást a brit törvények alapján a londoni parlamentnek is jóvá kell hagynia. Jóváhagyás esetén egymilliárd dollárra emelkedik annak a hitelösszegnek az értéke, amelyre Nagy-Britannia Ukrajna számára eddig garanciát vállalt.



A Downing Street Johnson és Zelenszkij szombati találkozója után bejelentette azt is, hogy London az ukrán kormány kérését teljesítve liberalizálja az Ukrajnából Nagy-Britanniába irányuló export vámszabályozását és könnyíti az általános vámeljárást az ukrán exporttermékek óriási többségének esetében, az ukrán gazdaság stabilitásának fenntartása melletti brit elkötelezettség jegyében.



A kijevi megbeszélés utáni közös sajtótájékoztatón Zelenszkij úgy fogalmazott, hogy a többi nyugati ország példát vehet Nagy-Britanniáról, az Ukrajnának nyújtott brit segítségről.



Az ukrán elnök kijelentette azt is, hogy eljött az orosz energiahordozók importjára szóló teljes embargó meghirdetésének ideje.



Johnson a Downing Street ismertetése szerint a sajtótájékoztatón közölte, hogy Nagy-Britannia partnereivel együtt hétről hétre egyre intenzívebb szankciókat léptet érvénybe Oroszország ellen.



A brit kormányfő szerint ez nemcsak a bankokban lévő orosz vagyoneszközök befagyasztását és az orosz oligarchák elleni büntetőintézkedéseket jelenti, hanem azt is, hogy a világ eltávolodik az orosz szénhidrogén-félék használatától.