Háború

Japán betiltja az orosz szenet és vodkát

Japán korlátozta az Oroszországból származó szénimportot Moszkva Ukrajnában zajló katonai műveletével összefüggésben - közölte Fumio Kishida japán miniszterelnök pénteken újságírókkal.



"Az orosz csapatok civileket öltek meg és nukleáris létesítményeket támadtak meg, súlyosan megsértve ezzel a nemzetközi humanitárius jogot. Ezek háborús bűnök, amelyeket soha nem lehet megbocsátani... Be fogjuk tiltani az orosz szén importját" - mondta Kishida, és arra szólította fel a japán állampolgárokat, hogy "megértéssel és együttműködéssel" reagáljanak.



Oroszország fedezi Japán szénszükségletének mintegy 11%-át, a fosszilis tüzelőanyag az egyik legfontosabb nyersanyag, amelyre az ország az energiatermelésben támaszkodik. Kishida fogadkozott, hogy Tokió alternatívákat fog találni az oroszországi szállítások helyett.



A miniszterelnök megjegyezte, hogy országa más orosz energiaimporttól, köztük az olajtól és a gáztól való függőségének csökkentésére is törekedni fog. A lépés időkeretét azonban nem vázolta fel.



Tokió pénteken az orosz gépek és vodka behozatalára is tilalmat rendelt el, és kiutasított nyolc orosz diplomatát a nagykövetségről és a kereskedelmi hivatalból, megkímélve azonban Mihail Galuzin japán orosz nagykövetet.