Koronavírus-járvány

Olaszországban megkezdik az oltás nélküli ötven év felettiek szankcionálását

Hatszázezer ötven év feletti személyt azonosított az olasz egészségügyi tárca, aki indoklás nélkül halasztotta el az oltás felvételét, és ezért pénzbírságra kötelezhető az érvényes járványintézkedések szerint. A bírságokat pénteken kezdik postázni.



Az egészségügyi minisztérium bejelentése szerint a bírság befizetésére történő felszólítást az illetékes területi adóhivatalok küldik ki az oltás nélküli ötven év felettieknek.



Tíz nap áll rendelkezésükre, hogy indokolják, miért nem vettek fel egyetlen oltást sem. Ha az indoklás megalapozatlan, fejenként száz euró bírságot kell fizetniük.



A római kormány januárban vezette be az oltási kötelezettséget az ötven év felettiek számára, amely intézkedés június közepéig van hatályban. A járványrendelkezések értelmében a korosztályhoz tartozóknak már az emlékeztető oltást is fel kellett vennie. Az oltakozás ösztönzése érdekében született a döntés, hogy az oltás nélkülieket egyszeri bírsággal sújtják.



A borítékot hatszázezren kapják kézhez: nagy részük, több mint kilencvenezren a járvány európai gócpontjaként ismert Lombardiában élnek, és utóbbiak egyharmada Milánó és Monza város térségében.



Olaszországban április elsejétől nem szükséges az oltási igazolás felmutatása az üzletekben, közhivatalokban, postán és bankban, a városi tömegközlekedési eszközökön, a múzeumokban, valamint a vendéglátóhelyek szabadtéri részein sem. Semmilyen oltási vagy más védettségi igazolás nem kell a szállodákban és más szálláshelyeken, amire az idegenforgalom több mint két éve várt.



Zárt térben és tömeges szabadtéri eseményen továbbra is Ffp2 típusú maszkot kell viselni. Május elsejétől tervezik minden korlátozás feloldását, a maszk viselését azonban fenn akarják tartani.



A csütörtök esti adatok szerint a napi esetszám továbbra is hetvenezer közeli, és egy nap alatt százötven beteg halt meg. A legtöbb új beteget Lombardiában, Venetóban és Campania tartományban regisztrálták. Emelkedett a kórházban kezeltek száma, amely tízezer fölé lépett, közülük négyszázhetvenen vannak intenzíven.



A járvány 2020-as kezdete óta több mint 15 millió olasz betegedett meg, és 161 ezer fölé emelkedett a halottak száma.



A La Repubblica napilap beszámolója szerint az esetek nyolcvan százalékában az omikron BA.2 variánst azonosították, de megjelent Olaszországban a XE szubvariáns is, amely a korábban igen fertőző omikron BA.1 törzs, és az újabb BA.2 változat keverékét tartalmazza. Az újságnak nyilatkozó orvosok azt mondták, már nem tudják, melyik variánssal állnak szemben.