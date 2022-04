Koronavírus-járvány

Franciaország túljutott az újabb hullám tetőzésén

Franciaország túljutott a koronavírus-járvány újabb hullámának tetőzésén - jelentette ki csütörtökön Olivier Véran egészségügyi miniszter, miközben a napi esetszám átlaga még mindig 140 és 150 ezer között mozog. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy kiszélesítik azok körét, akik igényelhetik a koronavírus elleni második emlékeztető oltást.



"A fertőzöttek számát illetően néhány nappal ezelőtt elértük a járvány megugrásának tetőzését. Korábban azt jeleztem, hogy április elejére várjuk a tetőzést. Így is történt. Azt jeleztem, hogy naponta átlagosan 140-150 ezer új fertőzött várható, így is történt. Ez utólagosan érvényesíti a stratégiánkat, amely lehetővé tette a nagyobb szabadságot a franciáknak" - fogalmazott a miniszter az RTL kereskedelmi rádióban.



Március közepén a kormány eltörölte a korlátozásokat: a tömegközlekedési járműveket és az egészségügyi intézményeket kivéve mindenhol megszűnt a kötelező maszkviselés, és a kormány felfüggesztette az oltottsági igazolás bemutatásának kötelezettségét is.



"A napi esetszám öt napja naponta körülbelül 5 százalékkal csökken. A folyamat hosszú távon folytatódni fog, legalábbis nincs az a félmilliós áradat, amelyet néhány hete tapasztaltunk" - mondta Olivier Véran. Elmondta, hogy a fertőzöttek körülbelül 6 százaléka újrafertőzött, a többiek először kapták el a koronavírust.



Az egészségügyi tárca szerint szerdán 162 ezer új fertőzöttet regisztráltak, az elmúlt hét napban a napi átlag 135 ezer volt, a múlt heti napi 140 ezres átlag után.



A kórházba felvettek napi száma még emelkedő tendenciát mutat, a kórházi tetőzés a következő napokban várható, de az egészségügyi ellátó rendszer nincs leterhelve, a súlyos betegek száma hetek óta stagnál.



A kórházban ápolt 23 ezer fertőzött közül 1500-an vannak súlyos állapotban, ami az intenzív ágyak kevesebb mint harmadának felel meg. A járvány szövődményeiben 143 ezren vesztették életüket az elmúlt több mint két évben, közülük 116-an az elmúlt 24 órában.



A miniszter azt is bejelentette, hogy a koronavírus elleni oltás negyedik adagját mostantól kérhetik azok a hatvan év felettiek, akik több mint hat hónappal ezelőtt kapták meg a harmadik adagot, de a második emlékeztető oltás nem kötelező.



Mindeddig a negyedik oltást csak azon nyolcvan éven felettiek és az egészségügyileg veszélyeztettek igényelhették, akik több mint három hónappal ezelőtt kapták meg a harmadik adagot.



"Az emlékeztető oltással a hatvan éven felüliek esetében 80 százalékkal csökken a kórházba, illetve az intenzív osztályra kerülés, valamint az elhalálozás kockázata. Még ha ez a kockázat jelenleg alacsonyabb is az előző variánsokhoz képest, és azon korábbi helyzethez képest, amikor nem volt a lakosság átoltva, maradt kockázat. Ez negyedére csökkenthet, ezért ajánljuk" - mondta a tárcavezető.

Az intézkedés félmillió franciát érinthet Olivier Véran szerint, amivel tovább csökkenthető a járványnak a kórházakra gyakorolt hatása.



Az oltásra jogosultak csaknem 98 százaléka vette fel az első és második adagot, ez a teljes társadalom nyolcvan százalékának felel meg, s 65 százalék már a harmadik adagon is túl van.



A miniszter megerősítette, hogy az elnökválasztás vasárnapi első fordulójában azok is szavazhatnak, akiknek a koronavírustesztje pozitív.



"Lesz nekik maszk, kézfertőtlenítő, jöhetnek a saját tollukkal, mindent megoldunk" - mondta a tárcavezető.