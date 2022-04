Ukrajnai háború

Sikerült megmenteni egy kelet-ukrajnai állatkert "halálra ítélt" állatainak egy részét

A vadaspark 140 hektáron terül el a közvetlenül az orosz határon fekvő Harkiv mellett, ahol a háború kezdete, február 24. óta folynak a harcok. 2022.04.06 20:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A térségbeli harcok ellenére sikerült kimenekíteni néhány ragadozót egy kelet-ukrajnai állatkertből, noha a Harkivtól északra fekvő magán állatpark igazgatója pár napja még úgy látta, hogy muszáj lesz elaltatni legalább a felnőtt állatokat.



Szerdán két felnőtt nőstény és egy hím oroszlánt evakuáltak a Feldman Ökoparkból, ahonnét már kedden kimenekítettek két fiatal oroszlánt, egy jaguárt és egy párducot.



A park alapítója, Alekszandr Feldman az intézménye internetes profiljára feltett videójában kedden még arról beszélt, hogy sok állatot, köztük főleg a kifejlett ragadozókat valószínűleg el kell majd altatni, mert az orosz tüzérség és légierő támadásai súlyosan megrongálták a vadállatok ketreceit, és félő, hogy azok kiszöknek az állatkertből.



Feldman csodának mondta, hogy eddig is sikerült életben tartani a tigriseket, oroszlánokat és medvéket.



Az igazgató szerdán azt közölte, hogy noha továbbra is dörögnek a fegyverek a közelben, hét nagymacskát sikerült elszállítani, és most azon vannak, hogy "átmenetileg" új otthont találjanak a számukra.



A 2013-ban létesített, mintegy 2000 állatot tartó vadaspark 140 hektáron terül el a közvetlenül az orosz határon fekvő Harkiv mellett, ahol a háború kezdete, február 24. óta folynak a harcok.