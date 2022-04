Ukrajnai háború

Kreml: pártatlan vizsgálatra van szükség a Bucsában meggyilkolt civilek ügyében

2022.04.06

Pártatlan és független vizsgálatot sürgetett az ukrajnai Bucsában meggyilkolt civilek ügyében Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán.



Peszkov szerint az elmúlt években több olyan vizsgálatot is lefolytattak, amelyben Oroszország nem képviseltette magát, és amelyeket Moszkva nem tekint pártatlannak. A szóvivő nagyon fontosnak nevezte az ilyen helyzet elkerülését.



Ukrajna a Bucsában megtalált polgári áldozatok haláláért az orosz hadsereget tette felelőssé, amely február 24-én kezdte meg Ukrajna megszállását. Moszkva szerint viszont az orosz fegyveres erők már március 30-án teljesen kiürítették települést, és a "bűncselekmények bizonyítékai" csak a negyedik napon kerültek elő, amikor az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) is megjelent a városban.



Peszkov szerdai beszámolója szerint a Moszkva és Kijev küldöttsége közötti tárgyalási folyamat folytatódik ugyan, de sokkal lassabban annál, ahogy az orosz fél szeretné. A szóvivő emlékeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szavaira, aki szerint minden alkalommal, amikor az a benyomás alakul ki, hogy remény van a szerény előrelépésre, olyan körülmények merülnek fel, amelyek megakasztják a folyamatot.



Peszkov ennek példájaként említette meg a bucsai incidensre vonatkozó "hamis híreket". Mint mondta, ezek "egyszerűen kisiklathatják a tárgyalási folyamatot".



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy Bucsa ügyében a Nyugat azért talált ki szerinte "hamis forgatókönyvet", hogy ezzel indokolja az Oroszország ellen bevezetett újabb szankciós csomagot, beleértve az orosz diplomaták tömeges kiutasítását és az orosz-ukrán tárgyalások megakasztását, amelyeken, mint mondta, Kijevnél "kezdtek megmutatkozni a realista megközelítés első jelei". Zaharova szerint egyetlen civilt sem bántottak, amíg a város orosz ellenőrzés alatt állt.



A szóvivő a nyugati, elsősorban az amerikai sajtót "bűnrészesnek" minősítette, amiért - szerinte - a hamis hírek terjesztése mellett blokkolja a bucsai tragédiával kapcsolatos "alternatív álláspont", az "igazság" megjelenését. Úgy vélte, elegendő bizonyíték áll rendelkezésre Oroszország ártatlansága mellett, valamint az ügy lezárásához.



A Kreml által kiadott közlemény szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdai telefonbeszélgetése során tájékoztatta Orbán Viktor magyar kormányfőt az orosz-ukrán tárgyalások menetéről és a kijevi rezsim által elkövetett bucsai "cinikus provokációról".



Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerdai első hadijelentésében azt hangoztatta, hogy az orosz fegyveres erők szerdára virradóra öt ukrán üzemanyag- és kenőanyag-tároló raktárt semmisítettek meg precíziós légi és földi rakétákkal. Konasenkov további 24 létesítmény lerombolásáról, valamint négy drón lelövéséről is beszámolt.

A tábornok szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 125 repülőgépet, 93 helikoptert, 407 pilóta nélküli légijárművet, 215 rakéta-sorozatvetőt, 1981 harckocsit és páncélozott járművet, 854 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 1882 speciális katonai járművet veszítettek. A donyecki "népi milícia" 98, a luhanszki pedig 50 ukrán katona elestéről tett bejelentést az elmúlt naphoz kapcsolódóan.



Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak szerdán kijelentette, hogy Oroszország és a NATO nem tart fenn kapcsolatot, mert véleménye szerint "jelenleg nincs miről beszélni a NATO-val".



Kifejezte reményét, hogy az európai józanság gátat szab majd annak, hogy Kalinyingrád blokádja felmerüljön, ami a diplomata szerint "játék a tűzzel".



Valerij Kuzmin bukaresti orosz nagykövet szerdán a Rosszija 24 televíziónak nyilatkozva "de facto terrorcselekménynek" nevezte, hogy hajnalban egy személygépkocsi hajtott neki az általa vezetett diplomáciai képviselet kapujának. Elmondta, hogy az autóban több kanna benzin volt, és a vezető, aki később életét vesztette, a román csendőrök felszólítása ellenére sem akarta elhagyni a járművet, amíg meg nem gyújtja a rakományát.



Kuzmin szerint a bukaresti orosz nagykövetség az elmúlt napokban több fenyegetést kapott. A román külügyminisztérium kedden 10 orosz diplomatát utasított ki az országból.