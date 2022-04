Ukrajnai háború

Üzemanyagtárolót semmisítettek meg az orosz erők Kelet-Ukrajnában

Az orosz erők megsemmisítettek az éjszaka folyamán a kelet-ukrajnai Dnyipro közelében egy üzemanyagtárolót - jelentették szerdán reggel a helyi ukrán hatóságok.



A légitámadás következtében hatalmas tűz keletkezett az üzemanyagtárolóban és egy közeli gyárban, a lángokat több mint nyolcórás küzdelem árán tudták eloltani a tűzoltók. A támadásban senki nem sérült meg - közölte Valentin Reznyicsenko, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.



Mikola Lukasuk, Dnyipropetrovszk megyei tanácsának vezetője azt állította, hogy az orosz bombázást kedden késő este hajtották végre Novomoszkivszknál, 25 kilométerre északkeletre Dnyiprótól. Lukasuk szerint az orosz hadsereg civileket vett célba, mert a támadás környékén nem voltak ukrán katonák.



Szerhij Gajdaj, a kelet-ukrajnai Luhanszk régió vezetője azt mondta, remélik, szerdán öt humanitárius folyosó is megnyílik, hogy civileket tudjanak kimenekíteni több településről. Arra biztatják az embereket, hogy távozzanak, "amíg még biztonságban megtehetik, amíg még vannak buszok és vonatok".



"Mindenkit ki fogunk juttatni, ha az orosz erők hagyják. Mint látható, nem mindig tartják be a tűzszünetet" - írta Gajdaj a Telegramon. Közölte azt is, hogy a héten megrongálódott a vasúti összeköttetés a donyecki régió felé, a hibák kijavítása több órát vett igénybe. "Ez újabb figyelmeztető jel" - mondta Gajdaj.



Orosz tisztségviselők arról számoltak be szerdán, hogy az Ukrajnával határos Kurszk megyében orosz határőrök felé nyitottak tüzet ukrán területről. A határőrök viszonozták a tüzet. Az incidensben orosz részről nem sebesült meg senki. Roman Sztarovojt, Kurszk megye kormányzója szerint a sudzsai határátkelőnél kilőtt lövedékek nem érték el az orosz területet.



Múlt héten az orosz fél azzal vádolta meg az ukrán erőket, hogy két ukrán helikopter csapást mért a városi olajtárolóra a határ közelében fekvő Belgorodban, és a létesítmény kigyulladt.