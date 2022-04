Konfliktus

Összecsapások törtek ki palesztinok és izraeli biztonságiak között

Összecsapások voltak Jeruzsálemben az óvárosnál és Ciszjordánia több pontján palesztinok és izraeli biztonságiak között a ramadán iszlám böjti hónap negyedik napján. Őrizetbe vettek 24 palesztint - jelentette kedden a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja.



A ciszjordániai Dzseninnél, Náblusznál, Betlehemnél és Jeruzsálemben voltak az összecsapások vasárnap este és hétfő hajnalban. A palesztinok benzines gyújtópalackokat dobáltak, és összecsaptak izraeli katonákkal Dzsenin mellett. Egy súlyos sebesülés történt. A katonák a Betlehem közelében lévő Béit Fadzsar faluban több palesztint letartóztattak.



Jeruzsálem óvárosában a böjti imák után a Damaszkuszi kapu környékén történtek zavargások, palesztinok szintén gyújtópalackokkal és és kövekkel dobálták a rendfenntartókat, akik 24 embert tartóztattak le a Vörös Félhold palesztin mentőszolgálat szerint.



Vasárnap a határrendészek letartóztattak egy palesztin férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást tervezett izraeli civilek ellen.



Az elmúlt hetek három merénylete miatt fokozott készültséget rendeltek el a biztonsági erőknél, rengeteg katona felügyeli a Ciszjordániát Izraeltől elválasztó biztonsági kerítést, különösen azokon a pontokon, ahol nyílásokat vágtak rajta az utóbbi években. Ezeken a helyeken elsősorban munkavállalási engedély nélküli palesztinok jártak át Izraelibe dolgozni.



Legalább 10 terrortámadást hiúsítottak meg a hírszerzés és a megelőző katonai műveletek segítségével az elmúlt két hétben Aviv Kohávi vezérkari főnök vasárnapi, a légierő ünnepségén tett bejelentése szerint.



"Jelenleg ez az izraeli hadsereg fő küldetése. Szükség esetén bárhol, minden módszert bevetve akcióba lépünk a terrorizmus megállítása érdekében" - mondta Kohávi a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál értesülése szerint.



Március végén nyolc napon belül három halálos terrortámadást hajtottak végre Izraelben, amelyek 11 ember halálát okozták. Emiatt fokozott készültségbe helyezték az izraeli biztonsági erőket.