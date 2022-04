Ukrajnai háború

Japán: a nemzetközi humanitárius jog megsértése a Kijev környéki tömegmészárlás

A nemzetközi humanitárius jog megsértésének nevezte a Kijev környéki tömegmészárlást Hajasi Josimasza japán külügyminiszter, aki lengyel hivatali partnerével, Zbigniew Rauval közös hétfői varsói sajtóértekezletén újabb szankciókat helyezett kilátásba Moszkvával szemben.



Hajasi a kétoldalú tárgyalásokat követő sajtókonferencián közölte: megosztotta Rauval mély megrendültségét annak kapcsán, hogy Kijev környékén "rendkívül kegyetlen, a civil lakosság ellen irányuló erőszakos cselekmények" történtek.



"Ártatlan civilek meggyilkolása a nemzetközi humanitárius jog megsértésének minősül" - állapította meg a japán külügyminiszter, hozzátéve: az ilyen tettet megengedhetetlennek tartja, és szigorúan elítéli.



Az ukrán hatóságok vasárnap Kijev környékén készült fényképeket és videófelvételeket tettek közzé, amelyeken számos, utcán fekvő, civil ruhás ember holtteste látható. Hivatalos közlések szerint Bucsában tömegsírra is bukkantak, összesen legkevesebb 330 férfiholttestet találtak. Az orosz kormány ukrán szélsőségesek provokációjának minősítette a történteket.



Hajasi álláspontja szerint a nemzetközi jog megsértését, valamint "a fennálló állapot megváltoztatására tett egyoldalú, erőszakos kísérletet" jelent maga az ukrajnai orosz invázió is. Ezért fontosnak tartja a nemzetközi közösség "határozott és egységes" kiállását.



"Japán nem tehet úgy, mintha az egész helyzet nem érintené" - szögezte le Hajasi, hozzátéve: országa együtt akar működni Lengyelországgal a "szabad és nyitott világ" védelmében, a közös cselekvés egyik eleme pedig az Oroszországgal szembeni "komoly szankciók" lesznek.



Zbigniew Rau a sajtóértekezleten kiemelte: Lengyelország és Japán erőfeszítései arra irányulnak, hogy véget vessenek az ukrajnai háborúnak, és felelősségre vonják Oroszországot, amiért ezt elindította.



Rau méltatta azt a humanitárius támogatást is, amelyet Japán Ukrajnának, valamint az ukrán menekülteket befogadó Lengyelországnak nyújt.