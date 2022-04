Koronavírus-járvány

Izraelben ismét visszavonulóban a járvány

Izraelben ismét visszavonulóban a koronavírus-járvány, a fertőzési együttható 1 alá süllyedt - jelentette az izraeli egészségügyi minisztérium honlapja.



Izraelben a fertőzési együttható (R) hétfőn 0,92. Ez azt jelenti, hogy 100 vírushordozó 92 embernek adja át a fertőzést, az új fertőzöttek száma folyamatosan csökken.



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint csaknem 60 ezer teszt elvégzésével 10 664 új vírushordozót azonosítottak vasárnap, 17,88 százalékos pozitivitási aránnyal. Jelenleg 58 341 aktív fertőzöttet tartanak nyilván Izraelben, mellettük 20 042-en vannak házi karanténban, mert fertőzöttel érintkeztek.



A tárca hétfői jelentése szerint jelenleg a kórházakban fekvő 773 beteg közül 254-nek súlyos az állapota, 98-an lélegeztetőgép segítségére szorulnak, és 17-en műtüdővel lélegeznek.



A koronavírus-járvány kezdete óta 3 950 233 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok a mintegy 9,4 millió lakosú országban.



Izraelben jelenleg 163 település továbbra is az "erősen fertőzött" kategóriában van, 32 helység minősül közepesen, 39 pedig enyhén fertőzöttnek, és 46 települést soroltak a járvány által jelenleg alig vagy egyáltalán nem érintett kategóriába.



Tavaly december vége óta 6 703 574, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 72,09 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. Három oltást 4 478 289-en kaptak, és 764 332-en adatták be maguknak a negyedik - azaz a második emlékeztető - oltást is.



Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint 10 530-an haltak meg a koronavírus okozta betegségben a járvány öt hullámában 2020 februárja óta. Az elmúlt hét napban 23-an vesztették életüket, ami 45,2 százalékos csökkenést jelent az előző hét naphoz képest.