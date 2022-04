Választás 2022

Az olasz politikusok közül elsőként Matteo Salvini gratulált a Fidesz győzelméhez

Orbán Viktornak és a magyar népnek gratulált az országgyűlési választás eredményéhez Matteo Salvini, az olasz jobboldali kormánypárt Liga elnöke, aki elsőként üzent közösségi oldalán vasárnap késő este.



Matteo Salvini bejegyzése úgy kezdődött: "Bravó, Viktor!"



A Liga vezetője azt írta, "egyedül mindenki ellen, miközben az egyengondolkodás baloldali fanatikusai támadtak, fenyegettek azok, akik el akarnák törölni Európa zsidó-keresztény gyökereit, lenéztek azok, akik meg akarják szüntetni a család, biztonság, érdem, fejlődés, szolidaritás, szuverenitás és szabadság értékeit, most is győztél annak köszönhetően, ami a többiekből hiányzik: az emberek szeretete és támogatása".



Matteo Salvini üzenetét úgy fejezte be, hogy "Hajrá, Viktor, tisztelet a szabad magyar népnek!".



Egy korábbi képet is csatolt, melyen Matteo Salvini és Orbán Viktor közötti kézfogás látszik.



A Liga párt közölte, hogy Matteo Salvini külön üzenetet is küldött Orbán Viktornak, melyben szintén gratulált győzelméhez.