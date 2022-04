Ukrajnai háború

Brit külügyminiszter: háborús bűncselekmények gyanújával kell kivizsgálni az orosz hadsereg tetteit

A brit külügyminiszter szerint egyre több bizonyíték vall arra, hogy az Ukrajnában meghátrálásra kényszerített orosz hadsereg "elborzasztó cselekményeket" hajtott végre ukrajnai településeken, köztük Irpiny és Bucsa községekben.



Liz Truss a londoni külügyminisztérium által vasárnap ismertetett nyilatkozatában közölte: háborús bűncselekményekként kell kivizsgálni azokat a válogatás nélküli támadásokat, amelyeket az orosz fegyveres erők követtek el ártatlan civilek ellen az Ukrajna elleni illegális és indokolatlan invázió során.



Truss szerint a brit kormány nem fogja megengedni, hogy Oroszország cinikus dezinformációkkal eltussolja részességét ezekben az atrocitásokban, és London gondoskodik róla, hogy fény derüljön ezekre a cselekedetekre.



A brit külügyminiszter szerint Nagy-Britannia támogatni fog bármilyen vizsgálatot, amelyet a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) indít a háborús bűncselekmények kivizsgálására és büntetőeljárások indítására szóló felhatalmazása alapján.



"Nem nyugszunk, amíg az atrocitásokért felelősök, köztük katonai parancsnokok és (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) rezsimjének tagjai nem kerülnek az igazságszolgáltatás elé" - fogalmazott vasárnapi nyilatkozatában a brit külügyminiszter.



Liz Truss szerint most fontosabb, mint valaha, hogy a nemzetközi közösség folytassa Ukrajna ellátását az égetően szükséges humanitárius és katonai támogatással és erősítse még tovább az Oroszország elleni szankciókat annak érdekében, hogy meg lehessen fosztani Putyin háborús gépezetét a finanszírozási forrásoktól.



A brit külügyminiszter ezzel alig burkolt utalást tett arra a már korábban is hangoztatott brit törekvésre, hogy a Nyugatnak fel kell számolnia függését az orosz energiahordozó-szállításoktól.



Boris Johnson brit külügyminiszter egy minapi lapinterjúban kijelentette, hogy a Nyugat naponta 700 millió dollárt fizet az orosz nyersolaj- és földgázszállításokért, és "Putyin ezt a pénzt is az Ukrajna elleni barbár invázióra fordítja".



Johnson szerint fel kell gyorsítani a megújuló energiaforrások felhasználásának fejlesztését, beruházásokat kell kezdeni az atomerőművek számának növelésére, de mindenekelőtt az egész világot meg kell győzni arról, hogy túl kell lépni az orosz nyersolaj- és földgázszállításokkal szembeni függésen.



A Downing Street beszámolója szerint a brit kormányfő szombat este telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és gratulált neki ahhoz, hogy az ukrán fegyveres erőknek számos térségben sikerült visszaszorítaniuk az orosz inváziós haderőt.



A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivőjének ismertetése szerint a két vezető egyetértett az Oroszországgal szembeni szankciók további erősítésének fontosságában, annak érdekében, hogy minél nagyobb gazdasági nyomás nehezedjen Putyin háborús gépezetére mindaddig, amíg orosz katonák tartózkodnak ukrán területen.