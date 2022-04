Jachtos szelfikkel buktak meg az orosz oligarchák

Polina Kovaleva (balra), az orosz külügyminiszter nem hivatalos mostohalányának és Olga Szecsina, az orosz olajipari vezető Igor Szecsin volt feleségének Instagram-posztjait vizsgálták a nyomozók, akik megpróbálták lenyomozni a luxusvagyont.



Három héttel azután, hogy Oroszország megszállta Ukrajnát, egy Instagram-fotósorozat, amelyen egy fiatal orosz nő egy luxusjacht hátuljáról kacsás arcot vág a kamerába, és bikiniben pózol egy smaragdzöld medence mellett, futótűzként terjedt a Twitteren.



Napokon belül Polina Kovalevát - aki állítólag az orosz külügyminiszter nem hivatalos mostohalánya - kitiltották az Egyesült Királyságból, és minden ottani vagyonát befagyasztották.



Az évtizedekig tartó, a lehető legmagasabb szintű luxusban való flancos életvitelük rendkívül hasznosnak bizonyult a nyomozók számára, akik az orosz szankciókkal sújtott elit vagyonának nyomára bukkantak. Ennek az az oka, hogy több esetben néhány óvatlan Instagram-poszt felrobbantotta titkos birodalmaik legjobb védelmét: a névtelenséget.



Maguk az oligarchák ritkán használják az Instagramot, nehogy véletlenül betekintést nyújtsanak rendkívül magas életszínvonalukra. Inkább a velük együtt bulizó emberek buktatják le őket, egy mostohalány, egy volt feleség, vagy legalábbis egy hírhedt esetben egy escort.



A képeken vonzó fiatal nők pózolnak megajachton, vagy teniszezni öltöznek fel egy ragyogó londoni napon, vagy a tengerparton a felhőkön áttörő napsugarak alatt. A gyakorlott szem számára ezek bizonyítékok.



"Ahhoz, hogy influencer legyél, meg kell mutatnod magad" - mondta Alex Finley, egy volt CIA-tiszt, aki most Spanyolországban él, és saját, idejét az oligarchák jachtjainak nyomon követésére fordítja.



"Nagy társadalmi nyomás nehezedik rájuk, hogy mutogassák vagy ne a vagyonukat. Nem értik a hatályos biztonsági szabályokat, vagy mindazt, amit az emberek egy fotóból kitalálhatnak" - mondta Finley. "Azt gondolják: hú, de menő felvételek!" Ezzel azonban ők lesznek a gyenge láncszemek."

Igor Szecsin, Putyin legfőbb tanácsadójának esete a műfaj klasszikusát képviseli.



Szecsin a titkolózásra és a keménységre való hajlamának köszönhetően az orosz és a nemzetközi sajtóban a "Darth Vader" becenevet kapta. A Kreml bennfenteseként és a Rosznyeft orosz nemzeti olajvállalat elnökeként, majd vezérigazgatójaként vált ismertté.



De volt felesége Instagram-fiókja volt az, amely először hozta őt kapcsolatba az Amore Vero (korábban Szent Olga hercegnő) nevű 120 millió dolláros megajachttal. A 281 láb hosszú, 14 vendég és 28 fős személyzet befogadására alkalmas hajót a hónap elején foglalták le a francia hatóságok.



A Szervezett Bűnözés és Korrupció Jelentési Projekt (OCCRP) és a Novaja Gazeta című orosz független újság közös vizsgálata egy olyan jelentést tett közzé, amely összekapcsolta a Szecsin elbűvölő felesége által közzétett Instagram-fotókat a hajó Földközi-tengeren tett útvonalával.



A nő fiókjából feltöltött képek őt és egy barátnőjét fekete bikiniben mutatják, amint egy kanapén pózolnak, ez azonban erősen hasonlított a Szent Olga hercegnő egyik kanapéjára. Egy másik képen ragyogó napsütés látható egy medence felett, amely ismét pontosan úgy nézett ki, mint a szóban forgó jacht fedélzetén lévő medence. Máshol Olga olyan fotókat posztolt a közösségi oldalain, amelyek azt mutatták, hogy egy Kajmán-szigeteki zászlójú hajón járt - a jelentés szerint a Szent Olga hercegnő történetesen egy Kajmán-szigeteken bejegyzett cég tulajdonában van.



Szecsin (és cége, a Roszneft) soha nem erősítette meg, hogy a jacht az ő tulajdonában van. Miután Igor és Olga elváltak, a jacht nevét Amore Vero-ra változtatták - ez olaszul "igaz szerelmet" jelent.



Szecsin később beperelte a Novaja Gazeta című orosz újságot egy orosz bíróságon a jachthoz kötődő cikk miatt, és megnyerte a pert, ami arra késztette a lapot, hogy visszavonja a cikket.



A francia gazdasági és pénzügyminisztérium azonban ebben a hónapban közölte, hogy Szecsin a fő részvényese annak a cégnek, amely az Amore Vero tulajdonosa. A hajót kezelő monacói székhelyű Imperial Yachts azonban ragaszkodott ahhoz, hogy Szecsin nem tulajdonosa a hajónak, és nem áll kapcsolatban azzal a céggel, amelyhez az egész köthető.

