Kijevi vezérkar: csaknem harminc települést vettek vissza az ukrán erők

Az ukrán erők a 37 napja tartó háborúban eddig csaknem harminc települést vettek vissza az orosz csapatoktól - közölte pénteken az ukrán vezérkar, amelynek közleményét az Ukrajinszka Pravda hírportál idézte.



A vezérkar legfrissebb helyzetjelentése szerint az Ukrajnát támadó orosz csapatok átcsoportosításokat hajtanak végre, és nagy valószínűséggel a keleti országrészbe összpontosítják erőiket. Az északi országrészben a vezérkar részleges csapatkivonásokat észlelt, ezzel egy időben viszont keleten az oroszok szerinte újabb csapatok érkezését készítik elő. Északon az orosz csapatok változatlanul blokád alatt tartják Csernyihiv városát, keleten Harkivot, Izjum városát pedig továbbra is ellenőrzésük alatt tartják.



Csernyihiv megyében az orosz csapatok egy részének elvonulása után az ukrán erők több településen visszavették az ellenőrzést.



Donyeck megyében az orosz erők több irányban tűztámadásokat és rohamműveleteket hajtanak végre, valamint légi csapásokat mérnek lakott területekre. Elsősorban Popaszna és Rubizsne településeket igyekeznek elfoglalni, valamint az Azov-tenger partján fekvő Mariupolt teljesen ellenőrzésük alá vonni - írta az ukrán vezérkar.



A katonai vezetés beszámolója szerint a déli országrészben, Mikolajiv megyében Olekszandrivka település irányában hajtottak végre az orosz erők támadóműveletet, vélhetően taktikai helyzetük javítása érdekében. Közben Oleh Berehovij, helyi önkormányzati képviselő arról adott hírt a Facebookon, hogy Kijev megyében az ukrán erők visszavették Ivankiv települést.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 17 700 orosz katona elesett, s mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők - a vezérkari jelentés szerint - megsemmisítettek 143 orosz repülőgépet, 131 helikoptert, hét hadihajót, 625 harckocsit, 1751 páncélozott harcjárművet, 316 tüzérségi és 54 légvédelmi rendszert, valamint 96 rakéta-sorozatvetőt.



Az orosz csapatok által elfoglalt, Zaporizzsja megyében lévő Melitopol városában pénteken evakuációs konvoj indult el a megyeszékhely, Zaporizzsja felé - közölte Ivan Fedorov melitopoli polgármester a Facebookon. Szavai szerint déltájban indult útnak a hat autóbuszból, három teherautóból és több, mint 300 személygépkocsiból álló konvoj. Elmondta, hogy napokon át blokkolták az orosz erők a civilek kimenekítésére létesített "zöld folyosót", és nem engedték ki az autóbuszokat a városból.

