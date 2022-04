Ukrajnai háború

Találat ért egy oroszországi olajtárolót

Orosz hírforrások szerint két ukrán Mi-24-es helikopter nyitott tüzet egy olajtárolóra Belgorodban. Az ukrán határtól mintegy 40 kilométerre lévő létesítmény felrobbant, és hatalmas lángokkal égett - írta az EuroNews.



Vjacseszlav Gladkov regionális kormányzó Telegram-csatornáján közölte, hogy a helikopterek átlépték a határt, és alacsony magasságban repültek, amikor a létesítményt megtámadták.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter közölte, nincs információja arról, hogy ki hajtotta végre a belgorodi támadást.



Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy a fővárostól északra és keletre még mindig nagyobb harcok folynak. Klicsko arra kérte azokat a lakókat, akik elmenekültek a fővárosból, hogy még ne térjenek vissza.



Közben Mikolajiv terület kormányzója, Vitalij Kim közölte, hogy már 28 halálos áldozata van annak a keddi támadásnak, amely a város egyik közigazgatási épületét érte a dél-ukrajnai városban.

Kórházat is támadtak



Az észak-ukrajnai Csernyihiv polgármestere szerint a város egyik kórházának onkológiai osztályát ágyúzták az oroszok, mindössze néhány nappal azután, hogy ígéretet tettek: „drasztikusan csökkenti” fogják a Kijev és Csernyihiv elleni katonai fellépést. Vladiszlav Atrosenko arról beszélt a CNN-nek, hogy több találat is érte a kórházat, amelynek az egyik szárnyát sikerült teljesen elpusztítani.



Három ember sérült meg komolyabban. A polgármester szerint a városban nincs vezetékes víz és áram, egy héten belül pedig elfogyhat az élelmiszer és a gyógyszer, és csak a hadseregtől és önkéntesektől kapnak segítséget.



Nem biztos, hogy elindulhat pénteken az evakuálás a blokád alatt lévő Mariupolból - jelentette be a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) szóvivője Genfben. Ewan Watson azt mondta, egyelőre további, a kimenekítendő civilek biztonságát szolgáló részleteket kell kidolgozni.



Elmondta, hogy a Vöröskereszt munkatársai a Mariupoltól mintegy 226 kilométerre lévő Zaporizzsjában vannak, ahová a korábban az orosz fél által is jóváhagyott tervek szerint evakuálnák a mariupoli civileket. Hozzátette, hogy jelenleg nem tudnak segélyszállítmányt bejuttatni a városba, de a teherautóik csak az engedélyre várnak.



Mariupol városi tanácsa szerint úgy tűnik, hogy pénteken mintegy kétezer civilt tudnak evakuálni az Azovi-tenger partján lévő kikötővárosból.



Szergjev Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Ukrajnával a hét elején folytatott tárgyalásokon történt némi előrelépés, és Moszkva már készíti válaszát az isztambuli megbeszéléseken elhangzott ukrán javaslatokra.

Lavrov indiai látogatásán azt mondta, hogy a Kijevvel folytatott tárgyalásokat folytatni kell, de hozzátette, hogy az ukrán félnek sokkal belátóbbnak kell lenni a krími és donbászi helyzettel, valamint a semleges státusz szükségességével kapcsolatban.



Nem áll le az orosz gázszállítás, ha vevő április 1-jéig nem igazolja vissza, hogy kész rubelben rendezni a számlát - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pénteken újságíróknak.



"Rengeteg arra vonatkozó kérdést kaptam, hogy ha nincs visszaigazolás a rubelben történő fizetésről, akkor április 1-jétől leáll-e a gázszállítás. Nem, nem így van, és ez nem következik a tegnap aláírt és közzétett rendeletéből" - nyilatkozott a szóvivő. "A most zajló szállítások kifizetése nem ma, hanem a hónap második felében, április végén, vagy akár május elején esedékes" - magyarázta Peszkov.



Franciaország, Olaszország, és Németország is elutasította, hogy rubelben fizessen az orosz gázért.



A kínai külügyminisztériumi szóvivője közölte, hogy Kína nem akar az Európai Unió mellé állni az ukrajnai konfliktusban. „Senki sem kényszeríthet másokat arra, hogy oldalt válasszanak” – mondta Csao Li-csian Pekingben. „A barát és ellenség leegyszerűsítő megközelítése nem bölcs dolog. A hidegháborús mentalitást és a blokkok közötti konfrontációt pedig el kell utasítani” – mondta, és hozzátette: Kína független külpolitikát folytat.



A kínai kormány ezzel az európaiak és az amerikaiak azon figyelmeztetéseire reagált, hogy ne nyújtsanak anyagi támogatást Oroszországnak.