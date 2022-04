Koronavírus-járvány

Horvátországban további két héttel meghosszabbították a beutazási korlátozásokat

Horvátországban április 15-ig meghosszabbították a beutazási korlátozásokat, így továbbra is védettségi igazolásra van szükség a határátlépéshez - közölte a válságstáb pénteken honlapján.



Azok, akik rendelkeznek digitális uniós védettségi igazolással, korlátozások nélkül léphetik át a határt.



A horvát hatóságok megkülönböztetés nélkül elfogadják az Európai Unióban és a WHO által engedélyezett összes oltóanyagtípust. A szabad határátlépéshez teljes beoltottságra van szükség: a második vakcina felvételétől legfeljebb kilenc hónap telhet el, három vakcina esetén nincs korlátozás.



A gyógyultsági igazolás nem lehet régebbi 180 napnál.



Azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 24 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt felmutatásával léphetik át a határt. A 12 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól.



Az elmúlt 24 órában 1442 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak az országban, és a vírus okozta Covid-19-ben kilencen hunytak el. Kórházban 657 beteget ápolnak, közülük 40-en szorulnak lélegeztetőgépre. A csaknem négymillió lakosú Horvátországban eddig 2 311 026-an kaptak védőoltást, közülük 2 238 332-en már a második adagot is beadatták maguknak.



Vili Beros egészségügyi miniszter a sajtónak úgy nyilatkozott: fel akarják gyorsítani az oltási kampányt, mégpedig úgy, hogy azok számára, akik be vannak oltva, ősztől csökkentik a betegbiztosítás összegét.



"A kormány pénzügyi ösztönzést fontolgat minden teljesen beoltott személy számára, aki felveszi a harmadik oltást, beleértve minden további adagot is. Mégpedig úgy, hogy bizonyos egészségbiztosítási juttatásokat kínál" - mondta a miniszter.