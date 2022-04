Koronavírus-járvány

Olaszországban véget ért az egészségügyi veszélyhelyzet, oldják a korlátozásokat

Véget ért a 2020 januárjában bevezetett egészségügyi veszélyhelyzet Olaszországban, amelynek megszűnésével már nem kötelező az oltottsági igazolás a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, hivatalokban és a szállodákban sem péntektől.



Az egészségügyi veszélyhelyzet feloldásával megszűnik a karanténkötelezettség azok számára, akik fertőzöttel érintkeztek, de nem betegedtek meg és tünetmentesek. A betegeknek, ha beoltottak, hét napig kell házi karanténban lenniük, oltás nélkül tíz napig.



Az országot nem osztják fel többé színekkel megjelölt járványövezetekre.



Feloldották a pandémia kezdetén felállított egészségügyi tanácsot, és megszűntek a rendkívüli járványbiztos feladatai is. Kormánybiztos felügyeli viszont továbbra is az oltási kampányt, melynek irányítására Tommaso Peltroni tábornokot nevezték ki.



Április elsejével több helyszínen eltörölték az oltási igazolás kötelezettségét: mostantól anélkül lehet belépni az üzletekbe, a közhivatalokba, a postára és a bankba. Nem szükséges az oltási igazolás a városi tömegközlekedési eszközökön, a múzeumokban, valamint a vendéglátóhelyek szabadtéri részein sem. Semmilyen oltási vagy más védettségi igazolás nem kell a szállodákban és más szálláshelyeken.



Április végéig továbbra is kötelező az úgynevezett erősített oltási igazolás (Super Green Pass) felmutatása - 12 éves kortól - a zárt edzőtermekben, uszodákban, konferenciákon, csoportos ünnepeken és rendezvényeken, tömeges kulturális eseményeken, diszkókban, mozikban, színházakban, és az egészségügyi intézetekben. A Super Green Passhoz az utolsó oltás érvényessége nem haladhatja meg a 120 napot. Az emlékeztető oltás esetében nincsen határidő, tehát az a turista, aki esetleg már tavaly ősszel felvette a harmadik oltást, érvényes igazolással bír.



A vendéglátóhelyek zárt tereiben, szabadtéri előadásokon, nyitott stadionokban, repülőgépeken, vonatokon, hajókon, turistabuszokon elegendő az úgynevezett "egyszerű" oltási igazolás (Green Pass), amely legalább egy oltás felvételét bizonyítja, a betegségből történt gyógyulást, vagy negatív teszteredményt.



Zárt térben, valamint szabadtéri csoportos és tömegeseményeken továbbra is kötelező az Ffp2 típusú maszk viselése, amelyet minden tömegközlekedési eszközön, az üzletekben, mozikban, színházakban, sportcsarnokokban, nyitott stadionban is viselni kell.



Májustól várhatóan minden korlátozást eltörölnek.



Június közepéig érvényes marad az 50 év felettiek számára előírt oltási kötelezettség, amely azonban mostantól teszteléssel is kiváltható.

Az enyhítésekkel egy időben az egészségügyi minisztérium óvatosságra intett, mivel a napi esetszám nem a várt ütemben csökken. Csütörtökön valamivel kevesebb mint félmillió teszten 73 159 új beteget szűrtek: egy héttel korábban a napi esetszám meghaladta a 81 ezret, de kedden 96 ezer fölé emelkedett. A járványgörbe ingadozása miatt nem zárták ki, hogy újabb tetőzés várható éppen a húsvéti ünnepek időszakában.



A halottak napi száma továbbra is száz fölötti: csütörtökön 159 volt, és több mint két év alatt túllépte a 159 ezret. Március utolsó hetében majdnem ezer beteg halt meg.



Kórházban jelenleg több mint 9800 beteget kezelnek, intenzíven 486-an vannak. Az intenzíven kezeltek száma az utóbbi két nap alatt több mint háromszázzal emelkedett.



2020 február óta több mint 14,6 millióan betegedtek meg.