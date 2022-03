Ukrajnai háború

Az EU ukrán és orosz nyelven is elérhetővé tette az uniós segélyvonalat

A 20 évvel ezelőtt létesített uniós segélyvonal Ukrajna február 24-i orosz megtámadása óta több mint négyezer kérdésre és javaslatra válaszolt a háborúval és az EU szolidaritásával kapcsolatban. 2022.03.31 19:34 MTI

Az Európai Bizottság csütörtöktől ukrán és orosz nyelven is elérhető információs szolgáltatást nyújt egyebek mellett az Ukrajna iránt tanúsított uniós szolidaritás részleteivel, valamint valamennyi, az Ukrajna ellen indított orosz támadással kapcsolatban hozott uniós intézkedésekről - közölte az uniós bizottság csütörtökön.



Csütörtökötól az Európai Unió területén belül és kívül bárki ukrán és orosz nyelven is kérdéseket tehet fel, vagy kérhet tájékoztatást az úgynevezett Europe Direct ügyfélszolgálati központtól az Ukrajnának nyújtott uniós segítség részletei mellett az Oroszországgal szemben hozott szankciókról, az orosz támadás miatt Ukrajnából elmenekültek részére biztosított ideiglenes védelemről, az őket megillető jogokról, illetve a szükséget szenvedők által igénybe vehető egyéb támogatásokról.



Az EU Ukrajna iránt tanúsított szolidaritása jegyében a háborúban érintett két ország állampolgárai számára 24 órában elérhetővé tett segélyvonal munkatársai az írásban és a szóban feltett kérdésekre az ukrán és az orosz nyelv mellett az EU minden hivatalos nyelvén válaszolnak - közölték.



A 20 évvel ezelőtt létesített uniós segélyvonal Ukrajna február 24-i orosz megtámadása óta több mint négyezer kérdésre és javaslatra válaszolt a háborúval és az EU szolidaritásával kapcsolatban. Az uniós fellépésekre irányuló felvilágosítás mellett a segélyvonal munkatársai abban is tájékoztatást nyújtottak, hogy az állampolgárok miként segíthetnek az ukrajnai menekülteknek a számukra biztosított ideiglenes védelem keretében, valamint a menekültek EU-n belüli utazására vonatkozó szabályokkal kapcsolatban - tájékoztatott az Európai Bizottság.