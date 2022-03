Ukrajnai háború

Orosz állami médiatársaságok és vezetőik ellen léptetett érvénybe szankciókat a brit kormány

Orosz állami médiatársaságok és vezetőik ellen léptetett érvénybe szankciókat csütörtökön a brit kormány, azzal az indokkal, hogy ezek a médiaszervezetek Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús propagandáját terjesztik.



Liz Truss brit külügyminiszter a szankciókat bejelentő közleményében propagandistáknak nevezte az intézkedésektől érintett orosz médiavezetőket és úgy fogalmazott, hogy Putyin hazugságok özönére alapozza ukrajnai háborúját.



A minisztérium tájékoztatása szerint a szankciókkal sújtott médiaszemélyiségek között van Szergej Briljov, az állami Rosszija médiatársaság ismert televíziós műsorvezetője, aki a külügyi tárca szerint "Putyin propagandistája".



Briljov, aki korábban Nagy-Britanniában élt, a csütörtökön bejelentett intézkedések alapján nem juthat hozzá Nagy-Britanniában lévő vagyoneszközeihez és nem folytathat üzleti tevékenységet az országban.



Hasonló szankciókat rótt ki a brit kormány Alekszandr Zsarovra, a Gazprom-Media vezérigazgatójára, aki korábban az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet, a Roszkomnadzor vezetője volt, valamint Alekszej Nyikolovra, az állami RT televízió vezérigazgatójára és Anton Anyiszimovra, a Szputnyik médiatársaság több nyelven sugárzó nemzetközi rádióállomásának vezetőjére is.



A brit kormány közvetlen szankciókat léptetett érvénybe több orosz állami médiacég, köztük az RT-t tulajdonló TV Novosztyi, valamint a Szputnyik hírügynökségét irányító Rosszija Szevodnya állami médiacég ellen is.



A londoni külügyminisztérium csütörtöki nyilatkozata szerint ezek a szankciók biztosítják, hogy az RT televízió adása "ne kerülhessen vissza a brit képernyőkre", és elejét veszik annak is, hogy a Nagy-Britanniában tevékenykedő vállalatok és magánszemélyek üzleti kapcsolatra léphessenek az orosz állami propagandát terjesztő RT-vel és Szputnyikkal, valamint e médiatársaságok vezető tisztségviselőivel.



A műsorszóró engedélyek kiadásáért is felelős brit távközlési felügyelet (Ofcom) a minap visszavonta az RT televízió nagy-britanniai műsorszolgáltatási jogosítványát, azzal az indokolással, hogy a hatóság nem tartja alkalmasnak az RT nagy-britanniai műsorszórási jogosultságának birtokosát, a TV Novosztyit e jog további gyakorlására.



Az Ofcom tájékoztatása szerint a döntés előzményeként 29 vizsgálat indult annak feltárására, hogy mennyiben tekinthető pártatlannak az RT hírszolgáltatása az Ukrajna elleni orosz invázióról.



Az RT nagy-britanniai tevékenységi jogosultságát megvonó intézkedés indoklása szerint a brit demokratikus társadalomban komolyan kell venni azt a követelményt, hogy a műsorszórók nézőközönsége és hallgatósága illetéktelen beavatkozás nélkül juthasson hírszolgáltatáshoz.