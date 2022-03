Ukrajnai háború

A Pentagon további amerikai csapatokat küldhet Európába

Az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) további állandó amerikai csapatokat küldhet Európába az Ukrajna elleni orosz támadás miatt - jelentette a The Washington Times csütörtökön.



A jobboldali-konzervatív napilap értesülései szerint Tod Daniel Wolters tábornok, az amerikai hadsereg európai főparancsnoka, aki egyben az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) legfőbb európai katonai főparancsnoka (SACEUR) is, a héten arról tájékoztatta az amerikai kongresszus törvényhozóit: elképzelhető, hogy az Egyesült Államoknak ismét több katonát kell majd állomásoztatnia az európai támaszpontokon az orosz-ukrán háború befejezését követően is.



"Mindig vegyes, összetett elvárásokat támasztanak az állandó és az ideiglenesen állomásozó katonai erőkkel szemben. Mindkettő mellett szólnak érvek és ellenérvek" - mondta Wolters tábornok egy keddi meghallgatáson a szenátusi fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának ülésén.



"Az a gyanúm, hogy továbbra is több (állandó) katonai erőre lesz szükségünk" - tette hozzá a főparancsnok.



Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter nyitott az Európában létesített amerikai katonai támaszpontok állandó létszámának további növelésére vonatkozó javaslatra - erősítette meg John Kirby, a Pentagon szóvivője egy sajtótájékoztatón.



"Biztosra vehetik, hogy a védelmi minisztérium felsővezetése mérlegeli európai katonai jelenlétünk megerősítését" - fejtette ki Kirby.



"Az (európai) biztonsági környezet megváltozott. Akárhogy is végződik ez a háború - és még nem tudjuk, mikor és hogyan fog véget érni -, azzal a feltételezéssel élünk, hogy Európa sem lesz már ugyanaz, mint volt" - fogalmazott a szóvivő.



Az Egyesült Államok természetesen egyeztet európai szövetségeseivel, ha további állandó telepítésű katonai csapatokat kíván küldeni és állomásoztatni Európában, mondták el az amerikai védelmi minisztérium tisztségviselői.



"Akármilyen döntést is hozunk, az mindenképpen a szövetségeseink és a partnereink egyetértésével történik" - tette hozzá a Pentagon szóvivője.