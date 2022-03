Ukrajnai háború

Zelenszkij Belgiumnak: vannak, akiknek az orosz gyémántok fontosabbak a szabadságnál

Az ukrán elnök háláját fejezte ki Belgiumnak, amiért elsőként az uniós tagállamok közül segítséget nyújtott Ukrajnának, és felhívta a belga parlament figyelmét, hogy mutassanak példát a többi európai országnak is. 2022.03.31 16:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna védői a zsarnokság ellen harcolnak, azok ellen, akik el akarják pusztítani azokat, akiknek fontos a szabadság, de még mindig vannak olyanok, akiknek ennél fontosabbak az Antwerpenben árult orosz gyémántok, és a kikötőik orosz hajókból származó bevétele - állította Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a belga szövetségi parlamentnek címzett csütörtöki videóüzenetében.



Zelenszkij háláját fejezte ki Belgiumnak, amiért elsőként az uniós tagállamok közül segítséget nyújtott Ukrajnának, és felhívta a belga parlament figyelmét, hogy mutassanak példát a többi európai országnak is.



"Belgium példát mutathat másoknak abban, hogy tegyenek többet az orosz erők visszaszorításáért és a béke megteremtéséért. A béke többet ér, mint a gyémántok, az Oroszországgal kötött üzleti megállapodások, az orosz hajók, és az orosz gáz. Több fegyverre, szankciókra, van szükségünk és arra, hogy az EU tagjai lehessünk. Meg fogjuk hálálni a segítséget" - hangoztatta beszédében az ukrán elnök.



Zelenszkij felhívta a figyelmet Mariupol pusztulására és a városban kialakult humanitárius válságra. "Nincs semmi, ami adott lenne a túléléshez, földi pokollá változott az élet, az orosz erők nem engedik be a humanitárius konvojokat" - fogalmazott.



Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy véleménye szerint "senki sem igazán érdekelt abban, hogy segítsen Mariupolnak és országa többi részének".



"Mit várnak azok az emberek, akik Mariupolt és egész Ukrajnát védik, Európa biztonságáért harcolva? Azt érzik, az európaiaknak nincs elég bátorságuk ahhoz, hogy légtérzárat vezessenek be" - jelentette ki.



Zelenszkij figyelmeztetett: "ha Mariupol elesik, a zsarnokság ide is elér, hogy elvegye azt, amire az európaiak büszkék. Ezt mi természetesen nem kívánjuk".



Alexander De Croo belga szövetségi kormányfő válaszbeszédében leszögezte: "a légtérzár orosz gépek lelövését jelentené, és ezáltal olyan eszkaláció indulna be, amely egész Európát kibillentené az egyensúlyából".



"Még több áldozatot eredményezne, a háború még jobban kiterjedne, és még távolabb kerülnénk a megoldástól" - fűzte hozzá a belga miniszterelnök. Mindazonáltal támogatását fejezte ki Ukrajnának az Oroszországra kiszabott gazdasági szankciókat illetően.



De Croo azt is hangsúlyozta, "Ukrajnának joga van, hogy teljes mértékben európaivá váljék, tehát nagy hiba lenne megvárni a hosszadalmas csatlakozási folyamat végét".



"Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hosszú és igényes folyamat, tehát gyorsabb és közvetlenebb megoldásra van szükségünk. Erre lehet példa Ukrajna felgyorsított gazdasági integrációja" - mutatott rá.



De Croo végezetül azt hangsúlyozta: "Ukrajna harca nem csak a túlélésről szól, hanem közös értékeink, a szabadság és a demokrácia fenntartásáról is".