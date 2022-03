Ukrajnai háború

Zelenszkij Hollandiának: le kell állítani a kereskedelmet Oroszországgal!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a holland parlament alsóházához intézett csütörtöki videoüzenetében felszólította a törvényhozókat, hogy vágják el a kereskedelmi szálakat Oroszországgal.



"Erősebb szankciókra van szükség, hogy Oroszországnak ne legyen esélye folytatni ezt a háborút Európában" - jelentette ki az ukrán elnök. "Állítsuk le a kereskedelmet Oroszországgal" - hangsúlyozta. Hozzátette: "Hollandiának fel kell készülnie arra, hogy elutasítja az Oroszországból származó energiát." Megköszönte Hollandia támogatását a konfliktusban, azonban kiemelte, hogy "több fegyverre van szükség a megszálló elűzéséhez."



Az NlTimes holland hírportál tudósítása szerint, Zelenszkij Mark Rutte kormányfő segítségét kérte Ukrajna uniós csatlakozásnak felgyorsításához.



"Meggyőződésem, hogy ez erősítheti az összetartozásunkat Európában. Az uniós tagságunk Öntől függ Rutte miniszterelnök úr" - hívta fel a holland kormányfő figyelmét, aki korábban Ukrajna uniós tagsága ellen foglalt állást.



Az ukrán elnök beszédében a második világháborúhoz hasonlította azt, ami az országában történik.



"A második világháború is néhány ország elleni támadással kezdődött, majd Rotterdam és London bombázásával folytatódott. Ukrajna csak a kezdet. Oroszország évek óta erre készül" - hangoztatta.



Zelenszkij segítséget kért Hollandiától Ukrajna újjáépítéséhez is, miután az orosz offenzíva véget ér, és azt is szorgalmazta, hogy az ország kikötőit zárják le az orosz hajók előtt.



A holland képviselők állva tapsolták meg az ukrán elnököt, miután elmondta beszédét. Az euroszkeptikus radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért volt az egyetlen frakció, amely nem vett részt az eseményen. A párt arra hivatkozott, hogy nem támogatja, hogy külföldi államfő szólaljon fel a holland parlamentben.