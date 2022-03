Háború

Botrány! Ukrajnai biofegyverlabor-üzletben bukott le Biden fia

Hunter Biden segített milliós finanszírozást biztosítani a halálos kórokozók kutatására szakosodott ukrajnai amerikai vállalkozónak, ami újabb kérdéseket vet fel az akkori alelnök kegyvesztett fiával kapcsolatban. 2022.03.31 11:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Először csak orosz propagandának tartották, de a nyilvánosságra hozott bizonyítékok igazolják, hogy Joe Biden amerikai elnök fia intézte a Peter Daszakkal együttműködő, Bill Gates és a pedofil Epstein által is finanszírozott Metbiota nevű amerikai cég különböző patogénekkel végzett kutatásait Ukrajnában.



Az orosz kormány csütörtökön sajtótájékoztatót tartott, amelyen azt állította, hogy Hunter Biden segített finanszírozni egy amerikai katonai "biofegyver" kutatási programot Ukrajnában. A vádakat azonban arcátlan propagandafogásnak bélyegezték, hogy igazolják Vlagyimir Putyin elnök ukrajnai invázióját és viszályt szítsanak az Egyesült Államokban. A DailyMail.com által Hunter elhagyott laptopjáról megszerzett e-mailek és levelezés azonban azt mutatják, hogy az állítások akár igazak is lehetnek. Az e-mailekből kiderül, hogy Hunter segített több millió dolláros titkos finanszírozást szerezni a Metabiotának, az amerikai Védelmi Minisztérium világjárványt okozó betegségek kutatására szakosodott vállalkozásának. Emellett a Metabiotát bemutatta egy állítólag korrupt ukrán gázipari cégnek, a Burisma-nak, egy olyan "tudományos projekt" kapcsán, amely magas biológiai biztonsági szintű laboratóriumokat foglal magában Ukrajnában. Az elnök fia és munkatársai 500 000 dollárt fektettek be a Metabiotába a Rosemont Seneca Technology Partners nevű cégükön keresztül. Emellett több millió dolláros finanszírozást szereztek a vállalatnak olyan befektetési óriásoktól, mint a Goldman Sachs.

Moszkva állítása, miszerint Hunter Biden segített finanszírozni egy amerikai katonai "biofegyver" kutatási programot Ukrajnában, nagyon úgy tűnik, hogy igaz, a DailyMail.com által megszerzett új e-mailek szerint.



Az orosz nukleáris, biológiai és vegyi védelmi erők parancsnoka azt állította, hogy "az amerikai kormányszervek és az ukrán biológiai objektumok közötti interakció rendszere" létezett, és rámutatott, hogy "az ilyen tevékenységeket a jelenlegi amerikai vezetéshez közel álló struktúrák, különösen a Hunter Biden által vezetett Rosemont Seneca befektetési alap finanszírozta".



És bár a Metabiota látszólag egy orvosi adatokkal foglalkozó vállalat, az alelnöke 2014-ben e-mailt küldött Hunternek, amelyben leírta, hogyan tudnák "megerősíteni Ukrajna kulturális és gazdasági függetlenségét Oroszországtól" - ami szokatlan cél egy biotechnológiai cég számára.



A DailyMail.com által átnézett e-mailek és a védelmi szerződések adatai arra utalnak, hogy Hunter kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a Metabiota az orosz határtól mindössze néhány száz mérföldre végezze a kórokozókkal kapcsolatos kutatásait.



A projekt nemzetbiztonsági teherré vált Ukrajna számára, amikor az orosz erők múlt hónapban megszállták az országot.

A Metabiota Ukrajnában a Black & Veatch amerikai védelmi vállalkozónak, a katonai hírszerző ügynökségekhez mélyen kötődő amerikai vállalatnak dolgozott, amely Ukrajnában biztonságos laboratóriumokat épített, és amelyekben mellesleg gyilkos betegségeket és biofegyvereket elemeztek. E hónap elején amerikai tisztviselők figyelmeztették a kongresszust, hogy "az orosz erők megpróbálhatják megszerezni az ellenőrzést" ezen "biológiai kutatási létesítmények" felett, ami arra a félelemre adott okot, hogy halálos és akár mesterségesen előállított kórokozók kerülhetnek orosz kézbe.



Hunter és kollégái a Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) nevű befektetési cégénél rendszeresen dollármilliókat gyűjtöttek technológiai cégek számára, remélve, hogy a cégek beindulnak, és mindannyian vagyonokat szereznek. A Metabiota egyike volt ezeknek a cégeknek. A Hunter és kollégái közötti e-mailek izgatottan beszéltek arról, hogy a vállalat által az orvosi adatok nyomon követése alapvető eszközzé válhat a kormányok és a fertőző betegségek kitörésének felderítésére törekvő vállalatok számára.



Az elnök fia és kollégái 500 000 dollárt fektettek be a Metabiotába a Rosemont Seneca Technology Partners nevű cégükön keresztül. Több millió dolláros finanszírozást szereztek a vállalatnak olyan befektetési óriásoktól, mint a Goldman Sachs. Az e-mailekből azonban kiderül, hogy Hunter sokkal jobban is részt vett a Metabiota ukrajnai tevékenységében.



Hunter a befektetőknek szóló pályázataiban azt állította, hogy nemcsak finanszírozást szerveztek a cég számára, hanem segítettek neki "új ügyfeleket szerezni", beleértve "a Metabiota esetében a kormányzati ügynökségeket".



Ő és üzlettársa, Eric Schwerin 2014 áprilisában még arról is tárgyaltak, hogy irodahelyiségüket albérletbe adják a cégnek - derül ki az e-mailekből. Abban a hónapban a Metabiota alelnöke, Mary Guttieri írt egy feljegyzést Hunternek, amelyben felvázolta, hogyan tudnák "érvényesíteni Ukrajna kulturális és gazdasági függetlenségét Oroszországtól". "Nagyon köszönöm, hogy időt szakítottál a sűrű időbeosztásodból, hogy kedden találkozz Kathyvel [Dimeo, a Metabiota vezetője] és velem. Nagyon élveztük a beszélgetésünket" - írta Guttieri.

"Ahogy ígértem, elkészítettem a mellékelt feljegyzést, amely áttekintést nyújt a Metabiotáról, az ukrajnai szerepvállalásunkról, és arról, hogyan tudjuk potenciálisan kihasználni csapatunkat, hálózatainkat és koncepciónkat Ukrajna Oroszországtól való kulturális és gazdasági függetlenségének és a nyugati társadalomba való folyamatos integrációjának megerősítése érdekében.



Sam Faddis, a CIA korábbi vezető tisztje, aki átnézte Hunter laptopján található e-maileket, a DailyMail.com-nak elmondta, hogy az Ukrajna függetlenségének kivívásában való segítségnyújtásra vonatkozó ajánlat furcsa volt egy biotechnológiai vezető számára. 'Felmerül a kérdés, hogy mi a valódi célja ennek a vállalkozásnak? Ez nagyon furcsa" - mondta.



Guttieri vezető szerepet játszott a Metabiota ukrajnai tevékenységében, 2016 októberében találkozott a vállalat más vezetőivel, valamint amerikai és ukrán katonai tisztviselőkkel, hogy megvitassák "az együttműködést a különösen veszélyes fertőző betegségek, köztük az Ukrajnában és a szomszédos országokban előforduló zoonózisos betegségek felügyeletében és megelőzésében" az ukrajnai Tudományos és Technológiai Központ 2016-os jelentése szerint.



Hunter akkoriban az ukrán Burisma gázipari vállalat igazgatósági tagjaként tevékenykedett, amelynek tulajdonosa a korábbi vezető kormánytisztviselő és állítólag korrupt milliárdos Mikolaj Zlocsevszkij volt.



Négy nappal Guttieri 2014. áprilisi e-mailje után a Burisma vezetője, Vadym Pozharskyi írt Hunternek, és elárulta, hogy az akkori alelnök fia egy "tudományos projektet" dobott be a Burisma és a Metabiota bevonásával Ukrajnában. "Kérem, találjon néhány kezdeti pontot, amelyet meg kell vitatni az Ön által "Science Ukraine" projektnek nevezett projektben rejlő lehetőségek elemzése céljából" - írta Pozharskyi.



Faddis a DailyMail.com-nak elmondta, hogy a Metabiota és Burisma közötti partnerségre való rábírására tett kísérlet zavarba ejtő és aggasztó felfedezés volt. „Az apja az Egyesült Államok alelnöke volt, és az Ukrajnával való kapcsolatokért felelt. Akkor miért volt Hunter nemcsak egy gyanús ukrán gázipari cég igazgatótanácsában, hanem miért hozta össze őket egy biofegyver-kutatással foglalkozó céggel is?" - kérdezte Faddis. „Ez egy nyilvánvaló orosz propagandakísérlet, hogy ezt kihasználják. De ez nem változtat azon a tényen, hogy úgy tűnik, van itt valami, amit meg kell vizsgálni.”



Az amerikai Védelmi Minisztérium álláspontja szerint nincs itt semmi rosszindulatú, ez egy világjárványra való korai figyelmeztető kutatás. Nem tudjuk biztosan, hogy csak erről van szó. A kérdés azonban továbbra is fennáll: miért keveredett bele Hunter Biden ebbe az egészbe? Miért az alelnök kegyvesztett fia áll a középpontban - az a fickó, akinek nincsenek normális képességei a kokainfüggősége miatt.

Pozharsky a Hunterhez intézett e-mailjében azt írta, hogy korábbi munkája során, ukrán kormánytisztviselőként már találkozott ilyen biológiai kutatási projektekkel, és azt állította, hogy a B&V "hasonló vagy ugyanolyan projekteken" dolgozott, mint a Metabiota számára javasolt szerződés.



A kormányzati kiadási nyilvántartások szerint a védelmi minisztérium 2014 februárja és 2016 novembere között 18,4 millió dolláros szerződést kötött a Metabiotával, amelyből 307 091 dollárt "ukrajnai kutatási projektekre" különítettek el.



Az amerikai Védelmi Fenyegetéscsökkentő Ügynökség (DTRA) 2010-ben megbízta a B&V-t egy biológiai biztonsági szint 3. laboratórium építésével is az ukrajnai Odesszában, amely "fokozott felszerelést és képzést biztosított a különösen veszélyes kórokozók hatékony, biztonságos és egyértelmű azonosításához" a vállalat sajtóközleménye szerint.



Az ilyen laboratóriumokat "olyan fertőző ágensek vagy toxinok vizsgálatára használják, amelyek a levegőn keresztül terjedhetnek és potenciálisan halálos fertőzéseket okozhatnak" - áll az amerikai Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériumának közleményében.



A B&V 2012-ben újabb ötéves, 85 millió dolláros szerződést kapott.

A Metabiota és a Védelmi Minisztérium közötti szoros kapcsolat másik jele, hogy Hunter RSTP üzleti partnere, Rob Walker azt mondta, hogy "egy barátja titokban felkeresi a DoD-t" (amerikai védelmi minisztérium), hogy 2014 októberében a Goldman Sachs és a Morgan Stanley legfőbb leendő befektetőknek bizonyítsa a vállalat jóhiszeműségét.



Az RSTP a Rosemont Capital leányvállalata volt, amelyet Hunter és John Kerry volt külügyminiszter mostohafia, Chris Heinz alapított 2009-ben. A Metabiota szoros kapcsolatban állt a Wuhan Institute of Virology (WIV) intézettel is, amelyről feltételezik, hogy a COVID-19 járvány kitörésének forrása. A WIV a vitatott "funkciógyarapítási" kutatások egyik forrópontja volt, amelyekkel szupererős vírusokat lehet létrehozni.



Kínai tudósok a WIV-ben koronavírusokkal kapcsolatos "gain of function" kutatást végeztek, együttműködve az Egyesült Államok által támogatott EcoHealth Alliance nevű szervezettel, amely a COVID-19 világjárvány óta intenzív vizsgálatokat folytat koronavírus-kutatásai miatt.



A wuhani intézet, a Metabiota és az EcoHealth Alliance kutatói 2014-ben közösen publikáltak egy tanulmányt a kínai denevérek által okozott fertőző betegségekről, amelyben megjegyzik, hogy a vizsgálatokat a WIV-ben végezték. A tanulmányban közreműködött Shi Zhengli, a WIV kialakuló fertőző betegségek központjának igazgatója, akit a "denevérhölgynek" neveztek el a laboratóriumban a denevérkoronavírusok kutatásában betöltött központi szerepe miatt.



A Metabiota 2014 óta hivatalos partnere az EcoHealth Alliance-nek, a szervezet honlapja szerint.