Francia elnökválasztás

Felmérés: egyre szorosabb a verseny, de továbbra is Macron az esélyes

Tizenkét nappal a francia elnökválasztás első fordulója előtt továbbra is Emmanuel Macron jelenlegi államfőnek van a legnagyobb esélye a győzelemre, de a különbség csökkent közte és legfőbb riválisa, Marine Le Pen, a szuverenista Nemzeti Tömörülés jelöltje között.



Az Elabe közvélemény-kutató intézetnek a BFM hírtévében szerdán közzétett felmérése szerint Emmanuel Macron 28 százalékkal végezne az élen az első fordulóban Marine Le Pen előtt, aki a szavazatok 21 százalékára számíthatna, ha most tartanák a voksolást.



Marine Le Pen márciusban fokozatosan emelkedett ki a többi jobboldali jelölt, Eric Zemmour publicista és Valérie Pécresse, a jobbközép Köztársaságiak jelöltje közül, akikkel sokáig szoros versenyben volt a második helyért.



A két esélyes jelölt között a második fordulóban várható különbség is csökkent: Emmanuel Macron a szavazatok 52,2 százalékára számíthatna, ha most tartanák a választást, míg Marine Le Pen a voksok 47,5 százalékát kapná.



Egy héttel ezelőtt még 12 százalék volt a különbség kettejük között, Macront 56, Le Pent 44 százalékra jelezték a felmérések a második fordulóban.



Az előző, öt évvel ezelőtti második fordulóhoz hasonlóan Macron-Le Pen párbajt jeleznek előre a felmérések, immár több mint egy év óta, de annak végeredménye még soha nem volt olyan szoros, mint a legfrissebb, a szerdán nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásban.



Az ukrajnai háború az elmúlt hetekben a nemzetközi politikában közvetítőként fellépő jelenlegi elnök erősödésének kedvezett, az elmúlt héten a kampányban azonban ismét a belföldi témák, mindenekelőtt a gazdasági kérdések kerültek előtérbe. Marine Le Pen pedig a franciák által legfőbb kérdésnek tartott vásárlóerő problémájára és a szociális kérdésekre összpontosította a kampányát.



A felmérés szerint a harmadik helyen a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon áll a szavazatok 15,5 százalékával, negyedik Eric Zemmour (10,5 százalék) Valérie Pécresse előtt, aki 9,5 százalékkal az ötödik helyre szorult.



A felmérés március 28. és 30 között 1521 francia választópolgár megkérdezésével készült. A hibahatár 1,1 és 3,1 pont között mozog.







Az elnökválasztás első fordulóját április 10-én, a második fordulót április 24-én rendezik.

Miután a koronavírus-járvány napi esetszámai ismét emelkedő tendenciát mutatnak, de korlátozások már nincsenek érvényben az országban, a kormány szerdán meghatározta a választásra vonatkozó egészségvédelmi szabályokat.



"A szavazás alkotmányos jog, azaz semmi nem tilthatja meg senkinek, hogy szavazni menjen" - mondta Gabriel Attal kormányszóvivő a szerdai kormányülést követően, arra utalva, hogy fertőzöttek is megjelenhetnek a voksoláson, "nem szükséges sem védettségi, sem oltottsági igazolás vagy negatív teszt bemutatása a választási irodáknál".



A kormány ugyanakkor "az egyéni felelősségre" figyelmeztetett, és azt kéri a fertőzöttektől, hogy viseljenek maszkot, amikor szavazni mennek, jóllehet, a maszkviselés nem kötelező a zárt helyeken.



Március közepe óta kizárólag a közlekedési járműveken és az egészségügyi intézményekben kötelező maszkot viselni, de a felmérések szerint a franciák háromnegyede továbbra is viseli a maszkot a zárt helyeken.



A kormány jelezte, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjainak ingyenesen FFP2-maszkokat és önteszteket biztosítanak.



A fertőzöttek száma csaknem egy hónapja ismét emelkedő tendenciát mutat, és az elmúlt két hétben ismét meghaladta a napi 100 ezret, a kórházi mutatók azonban ezzel párhuzamosan nem emelkedtek a lakosság magas szintű átoltottságának következtében kialakult védettség miatt. Ezért a kormány nem tervezi a korlátozások újbóli elrendelését, s arra számít, hogy a választások idejére már csökkenőben lesz a fertőzöttségi szint.