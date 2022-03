Merényletek Párizsban

Abdeslam megerősítette, hogy szándékosan nem robbantotta fel magát

Különleges esküdtszék előtt a 2015. november 13-i, 131 halálos áldozatot követelő párizsi iszlamista merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen életben maradt tagja. 2022.03.30 18:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Salah Abdeslam, a 2015. november 13-i, 131 halálos áldozatot követelő párizsi iszlamista merényletsorozatot végrehajtó terrorkommandó egyetlen életben maradt tagja szerdán megerősítette a párizsi különleges esküdtszék előtt, hogy a támadáskor az utolsó pillanatban meggondolta magát, és úgy döntött, mégsem robbantja fel magát a testére erősített robbanóövvel.



"Lemondtam arról, hogy bekapcsoljam az övemet, nem gyávaságból, nem félelemből, hanem mert nem akartam, ez minden" - mondta a több mint fél éve kezdődött per fővádlottja a támadás túlélőit képviselő egyik ügyvédnő kérdésére.



Az esküdtszék a túlélők csaknem két hónapig tartott tanúvallomásai, majd a merényletek előkészítésének vizsgálata után ezen a héten hallgatja meg a per vádlottjait a terrortámadás napján történtektől.



"Ma szeretnék a hallgatás jogával élni" - mondta Salah Abdeslam a meghallgatása elején. A párizsi Igazságügyi Palota legnagyobb, több mint ötszáz férőhelyes - színültig megtelt - tárgyalótermében a hallgatóság egy része csalódottan sóhajtott fel, mások felháborodottan reagáltak.



"Joga van hozzá, de nem erről volt szó" - válaszolt Jean-Louis Péries, az esküdtszék elnöke, aki nem rejtette el csalódottságát.



A 32 éves, francia állampolgárságú fővádlottat már kétszer meghallgatta az esküdtszék a merényletek előkészületeiről. Februárban egy fél mondattal utalt arra, hogy azért maradt életben, mert az utolsó pillanatban meggondolta magát, és nem robbantotta fel magát a testére erősített robbanómellényével. Akkor azt ígérte, hogy később részletes magyarázatot ad arra, hogy mi történt - emlékeztett az esküdtszék elnöke.



"Erőfeszítéseket tettem, elmondtam dolgokat, de nem bírom tovább" - mondta Abdeslam, aki a nyomozás során végig hallgatott.



Az esküdtszék elnöke megpróbálta meggyőzni a fővádlottat arról, hogy beszéljen. Jelezte, hogy az esküdtek negatív "következményeket" vonhatnak le a hallgatásából. Jean-Louis Péries a nyomozati jegyzőkönyvekből felidézte a merényletek utolsó előkészületeit, a dzsihadista kommandó elindulását Brüsszelből Párizsba, majd azt, hogy a fővádlott mit mondott februárban.



A fekete pólót és szájmaszkot viselő Salah Abdeslam nem kívánt reagálni, majd mintegy két órán át rezzenéstelen arccal maga elé nézve, állva, csendben végighallgatta az esküdtek, az ügyész, majd a túlélőket képviselő ügyvédek egy részének kérdéseit.



Egyedül Claire Josserand-Schmidtnek, a túlélőket képviselő egyik ügyvédnőnek sikerült szóra bírnia a fővádlottat.



"Néhány kérdésre válaszolok, mert megígértem" - mondta Salah Abdeslam maga elé húzva a mikrofont.



Az ügyvédnő kérdésére a fővádlott megerősítette: maga döntött úgy, hogy nem robbantja fel magát. "Nem gyávaságból, nem félelemből, hanem, mert nem akartam, ez minden" - mondta.

Arra a kérdésre, hogy az Iszlám Állam terrorszervezethez intézett levelében írtak, miszerint a robbanóöv nem működött, hazugság volt-e Abdeslam részéről, a vádlott elmondta: "Igen, ez történt. Szégyelltem magam, amiért nem csináltam végig. Féltem a többiek tekintetétől. Csak 25 éves voltam. Egyszerűen szégyelltem magam."



Az ügyvédnőt megelőzően a terrorelhárítási ügyészség is feltette a kérdéseit, de azokra a vádlott nem kívánt válaszolni.



"Salah Abdeslam sztárnak gondolja magát, szórakozik velünk, bejelenti, hogy beszélni fog, majd örömét leli abban, ahogy csalódnak a túlélők", amikor mégsem mond semmit - mondta Nicolas Le Bris ügyész. "Ön által megerősítést nyert, hogy a gyávaság a terroristák védjegye. Egy csipetnyi bátorság sincs önben" - tette hozzá.



A terroristák közül egyedül Salah Abdeslam nem járt Szíriában, nem is kapott harci kiképzést. A nyomozás arra világított rá, hogy ő volt az egyik logisztikai szervező Európában, ő bérelte a gépkocsikat, a lakásokat és szállította a terroristákat.



A támadás estéjén Abdeslam szállította a helyszínre a Stade de France nemzeti stadionnál magát felrobbantó három öngyilkos merénylőt, majd Párizs északi részén hagyta a gépkocsit. Ezután az egyik déli elővárosban, Chatillonban töltötte az éjszakát. A robbanóövét, amellyel a nyomozók szerint feltételezhetően a metróban kellett volna felrobbantania magát, tíz nappal később ebben az elővárosban találták meg egy kukában. Egy szakértői vélemény megállapította, hogy a robbanóöv nem működött, de az nem volt megállapítható, hogy a dzsihadista megpróbálta-e működésbe hozni vagy sem. Egy utóbb megtalált, az Iszlám Államhoz intézett levelében Abdeslam azt írta, hogy megpróbálta működésbe hozni a robbanóövet, de az nem működött.



Abdeslam a nyomozás alatt hallgatott, a per kezdete óta azonban többször is szót kért, együttműködően viselkedik, de elsősorban azért, hogy igazolja a merényleteket. Ítélethirdetés június végén várható.