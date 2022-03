Energia

Több mint kétszeresére emelték Bukarestben a távhődíjat

Az áremelés nélkül már nem lehetne fenntartani a központosított fűtési rendszert Bukarestben, amely jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár minden más megoldáshoz képest. 2022.03.31 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jóváhagyta a bukaresti közgyűlés szerdán, hogy az eddigi 143 lejről (10 610 forint) 346 lejre emeljék gigakalóriánként a távhőszolgáltatás díját április elsejétől kezdődően.



A határozattervezetet előterjesztő - a kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatásával függetlenként megválasztott - Nicusor Dan főpolgármester szerint a távhődíjakat több mint tíz éve nem emelték a román fővárosban és a bukarestieknek a mostani drágulás után is kevesebbet kell fizetniük a szolgáltatásért, mint a legtöbb romániai nagyváros lakóinak.



Hozzátette, hogy az áremelés nélkül már nem lehetne fenntartani a központosított fűtési rendszert Bukarestben, amely jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár minden más megoldáshoz képest.



A határozatot a PNL és USR önkormányzati képviselőinek támogatásával fogadták el, míg a kormánykoalíció legnagyobb pártjának számító Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői ellene voksoltak.



Az eddigi tarifák az energiahordozók drágulása miatt váltak tarthatatlanná. A fővárosi közgyűlés azt követően szánta rá magát a népszerűtlen intézkedésre, hogy a bukaresti hőerőműveket működtető állami ELCEN vállalat 86 százalékos áremelést hajtott végre. A bukaresti önkormányzatnak a távhő áfájának 5 százalékra csökkentése után is 860 lejt kell fizetnie a hőenergia gigakalóriájáért, tehát az eddigi tarifák mellett a szubvenció aránya már meghaladta a 80 százalékot, de a szerdán megszavazott új tarifával is a bukaresti lakosok a távhő valódi árának alig több mint 40 százalékát fizetik.



A bukaresti 356 lejhez képest Nagyváradon gigakalóriánként 373, Temesváron 365, Konstancán pedig 450 lejes díjat fizetnek a lakosok a szolgáltatásért - írta a Mainnews.ro hírportál.



A főváros önkormányzata minden más városnál nagyobb arányú szubvenciót vállalt magára a távhő reális árából, hogy vonzóvá tegye a szolgáltatást és megelőzze a lakosság tömeges átállását a háztartási fűtési rendszerekre. Jelenleg a kétmilliós Bukarest lakosságának több mint fele, 1,2 millió lakos, 562 ezer lakást fűt távhővel.



Az USR egyik fővárosi képviselője szerint az 1989-es rendszerváltáskor Románia 315 város rendelkezett távhőszolgáltatással, ezek közül 2020-ra már csak 51 maradt működésben.



Bukarest távhőrendszerének ezer kilométernyi fővezetékének kétharmada, és háromezer kilométernyi másodlagos vezetékének csaknem fele 25 évnél régebbi. Az elavult hálózatból óránként kétezer tonnányi forróvíz folyik el Bukarest talajába.