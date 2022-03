Ukrajnai háború

Román katonai szakértők: az oroszok engedték el a Fekete-tengeren sodródó ukrán aknákat

A román hadsereg három hajója és több helikoptere járőrözik a térségben, hogy felkutassa a Fekete-tengeren sodródó esetleges további aknákat. 2022.03.30 13:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Katonai szakértők szerint a Fekete-tengeren sodródó ukrán tengeri aknákat két orosz kotróhajó szedte fel és vélhetően szándékosan engedte szabadon, hogy a tengeri áramlatok elsodorják őket - írta szerdán a román Adevarul hírportál.



A lap által megszólaltatott Constantin Ciorobea tartalékos ellentengernagy, a román haditengerészet vezérkari főnökének volt helyettese kizártnak tartja, hogy vihar letéphette volna a horgonyokról a tengeri aknákat, amelyekkel az ukránok vontak védővonalat Odessza kikötője elé. Elmondta: tudomása van arról, hogy az orosz haditengerészet március 15-én Odessza térségébe küldte két kotróhajóját, vélhetően azért, hogy biztonságos útvonalat szabadítsanak fel egy esetleges partraszálláshoz az orosz hadihajók számára.



"Levágták a horgonyokról az aknákat, és legalább néhányat közülük szabadjára engedtek. Aztán néhány nap után, március 18-án kiadták a figyelmeztetést" - vélekedett Ciorobea. Szerinte ezt a "munkahipotézist" igazolja az is, hogy a Fekete-tengeren szabadon sodródó aknák veszélyéről nem az odesszai, hanem az orosz novorosszijszki NAVTEX-állomás adott ki elsőként figyelmeztetést, és meglepő módon ezzel egy időben az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) is közleményt adott ki az ügyben, holott nincsen semmilyen kompetenciája a témában.



A lap megkereste annak a román aknászhajónak a tisztjeit is, amely hétfőn román területi vizeken észlelt, sodródó aknát megvizsgált, majd felrobbantott.



Catalin Gherghinescu kapitány, az aknát semlegesítő búvárcsapat parancsnoka szerint az ukrán haditengerészet operatív készletéből származó, szovjet gyártmányú, 172 kilogrammos YaM típusú, 20 kilogrammos robbanótöltettel rendelkező tengeri aknáról van szó, amelyet gyártása idején a Finn-öbölbe szántak. Gherghinescu is azt állította: az akna "vontatással" kerülhetett a térségbe. Megjegyezte: érdekes, hogy az akna biztosító-tokjai nem voltak levéve, tehát elvileg nem robbanhatott volna fel.



A búvárkapitány szerint azonban ezek a régi aknák így veszélyesek, éppen leromlott, korrodált állapotuk miatt. Azt valószínűsítette, hogy az ukránok a telepítéskor éppen azért nem próbálták levenni az akna tüskéit védő tokokat, mert egy ilyen régi szerkezet esetében a művelet roppant veszélyes.



Vasile Dincu román védelmi miniszter kedden úgy nyilatkozott: a román hadsereg három hajója és több helikoptere járőrözik a térségben, hogy felkutassa a Fekete-tengeren sodródó esetleges további aknákat. Elmondta: hétfőn az olasz védelmi miniszterrel is tárgyaltak arról, hogy két olasz kotró- és egy parancsnoki hajót is a Fekete-tengerre küldenek az esetleges aknák felkutatására.



Szombaton Törökország ideiglenesen lezárta a teherforgalmat a Boszporuszon, hogy begyűjtsön és megvizsgáljon egy úszó tárgyat, amelyről azt feltételezte: az ukrajnai partokról elszabadult tengeri akna. Miután az aknát hatástalanították, a forgalom délután újraindult.