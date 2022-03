Illegális bevándorlás

Szlovéniában ebben az évben megduplázódott a határsértések száma

Szlovéniában az év első két hónapjában 1128 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, kétszer annyit, mint az előző év azonos időszakában, és nőtt a nemzetközi védelemért folyamodók száma is - közölte szerdán a belügyminisztérium.



A legtöbb migráns Afganisztánból indult útnak.



A rendőrség közleménye szerint a legnagyobb nyomás továbbra is a délnyugat-szlovéniai, koperi rendőrkapitányság ellenőrzése alá eső területre nehezedik, de jelentős migrációs nyomást regisztráltak a horvát határhoz közeli Novo Mestóban is.



Hozzátették: a nemzetközi védelem iránti kérelmek száma is jóval magasabb volt idén, mint tavaly. Több mint kilencszázan folyamodtak menekültstátusért, négyszer annyian, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az illegális bevándorlók többsége még a menekültügyi eljárás vége előtt elhagyja az országot.



A migránsok főként Szerbián és Montenegrón keresztül érkeznek Boszniába, onnan Horvátországba, majd Szlovéniába folytatják útjukat, ahonnan pedig Nyugat-Európába szeretnének eljutni.