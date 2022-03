Románia

Hatalmas kődarab szakította be egy vajdahunyadi lakóház mennyezetét - fotók

Mintegy negyven kilogrammos kődarab szakította be kedd délután egy vajdahunyadi lakóház tetőzetét és emeleti mennyezetét.



Az égből pottyant kődarab nem okozott személyi sérülést, mert a házban lakó nő és két kiskorú gyermeke a földszinten tartózkodott, a kő pedig nem hatolt át a földszint födémjén.



A hírtelevíziók meteorit becsapódását valószínűsítették. A helyszínre riasztott bűnüldöző szervek műszerekkel vizsgálták a becsapódott kődarabot, és megállapították, hogy nem áll fenn sugárzásveszély.



A Hunyad Megyei Rendőrség szerdán közleményben tisztázta: a kődarab nem más, mint kővé szilárdult salak, melyet egy körülbelül egy kilométerre végzett robbantás röpített a levegőbe.



A város egykori kohászati üzemének területén ugyanis két kereskedelmi társaság dolgozik a fémhulladék összegyűjtésén, és robbantásokat is végeztek. Hasonló kődarabot talált egy másik vajdahunyadi lakos is a kertjében. A rendőrség gondatlanságból elkövetett rongálás ügyében indított vizsgálatot.