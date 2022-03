Ukrajnai háború

Találat érte a mikolajivi megyei kormányzói hivatalt, halottak

Orosz lövedék csapódott be kedden a dél-ukrajnai Mikolajivban, a megyei kormányzói hivatal épületébe, eddig három holttestet emeltek ki a romok alól - jelentette az ukrán katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva az Ukrajinszka Pravda hírportál.



A szolgálat hozzátette, hogy a halálos áldozatok mellett 22-en sérültek meg, közülük 18-at a romok alól mentettek ki. A becsapódástól a kilencszintes épület az elsőtől a kilencedik emeletig összeomlott, de tűz nem keletezett. A mentést végzők tovább kutatnak túlélők és holttestek után.



Közben az ukrán sajtó jelentette: Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója, az orosz féllel tárgyaló ukrán küldöttség tagja kedden az Isztambulban zajló újabb egyeztetések szünetében tartott sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy a mostani forduló napirendjén főként az Ukrajnának nyújtandó nemzetközi biztonsági garanciák, a tűzszünet életbe léptetése és humanitárius kérdések szerepelnek.



"Jelenleg több fontos kérdésben is intenzív egyeztetések folynak. A legfontosabb az Ukrajnának nyújtandó nemzetközi biztonsági garanciákról szóló megállapodás. Csak ezzel a szerződéssel fejezhetjük be a háborút úgy, ahogy Ukrajnának szüksége van rá. Ugyanilyen fontos pont a tűzszünet, amelyet annak érdekében kell életbe léptetnünk, hogy meg tudjuk oldani a felgyülemlett humanitárius problémákat" - fogalmazott a tisztségviselő.



Podoljak hozzátette, hogy "ma van egy másik probléma is, amely egyre nagyobb és nagyobb: ez a háború, a gyűlölet eszkalációja, a hadviselés szokásainak és szabályainak megsértése". Szavai szerint időről időre ennek vagy annak a nemzetnek a megsemmisítésére szólítanak fel az "éterben", megsértik a hadifoglyokkal történő bánásmódra vonatkozó genfi egyezményt. Podoljak konkrétumokat nem mondott, de megjegyezte: "az ukrán fegyveres erők gondoskodnak arról, hogy az orosz hadifoglyok jogai ne sérüljenek, és ugyanezt várják el az orosz féltől is".



Az ukrán delegáció javasolja Oroszországnak, hogy a megállapodás külön pontjában rögzítsék, hogy a Krím és Szevasztopol státusának kérdése 15 éven belül, kétoldalú tárgyalásokon kell megoldani - mondta el a tanácsadó.

Grozni, Čečenija 2000. i Mikolajiv, Ukrajina danas. pic.twitter.com/DuWD7goZ5r — Portal Epicentar (@epiCentarInfo) March 29, 2022

Roman Abramovics orosz oligarcha Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott megbeszélést az ukrán és az orosz küldöttségek tárgyalásának megkezdése előtt, David Arahamija, az ukrán elnök mögött álló Nép Szolgája párt frakcióvezetője, az ukrán delegáció tagja pedig négyszemközt konzultált Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadóval, az orosz küldöttség vezetőjével. Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a mostani forduló előtt kijelentette: Kijev meg fogja megvitatni az orosz féllel a tárgyalások eredményeként elfogadott kompromisszumokról majdan tartandó ukrajnai népszavazás kérdését. Leszögezte: Ukrajna belügyének tekinti, hogy miről rendez referendumot.



Közben a kijevi vezérkar napi helyzetjelentésében azt emelte ki, hogy az orosz hadsereg továbbra is támadja ukrán városok lakónegyedeit és polgári infrastruktúráját, utóbbiból elsősorban üzemanyagraktárakat vesz célba. Az utóbbi napokban az ország nyugati részében ért találat több üzemanyagraktárt.



"A nemzetközi humanitárius jogot megsértve, Kijev, Zaporizzsja, Csernyihiv, Herszon és Harkiv megyék megszállt településein az orosz erők terrorizálják a helyieket: lakóházakat ágyúznak, civileket kergetnek el vagy ejtenek túszul, lopnak és fosztogatnak" - állította jelentésében a vezérkar. Hozzátették, hogy eközben az ukrán fegyveres erők keleti, délkeleti és északkeleti irányban folytatják a védelmi műveleteket, "sikeresen visszatartják az ellenséget, bizonyos területeken sikeres ellentámadásokat hajtanak végre". Mint elmondta: "egyebek mellett Donyeck és Luhanszk megyékben az ukrán erők hét ellenséges támadást vertek vissza, 12 harckocsit, 10 gyalogsági harcjárművet és 3 egyéb katonai járművet semmisítettek meg".



A vezérkari jelentés szerint az ukrán légierő rakéta- és bombacsapásokat hajtott végre olyan helyeken, ahova az orosz erők legénységet és haditechnikai felszereléseket csoportosítottak". Az ukrán légierő nyugati parancsnoksága kedden arról számolt be, hogy Lviv megye fölött megsemmisítettek két orosz rakétát.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, keddi összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 17 200 orosz katona esett el, mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 127 orosz repülőgépet, 129 helikoptert, hét hadihajót, 597 harckocsit, csaknem 1710 páncélozott harcjárművet, több mint háromszáz tüzérségi és 54 légvédelmi rendszert, valamint 96 rakéta-sorozatvetőt.

Posição ucraniana🇺🇦 em Mikolajiv sendo atingida pelas forças russas🇷🇺que provavelmente atacaram com um blindado.#ukraine

⁦@brunoitancpx⁩ pic.twitter.com/23nRkBkhNd — #NoWars 🇺🇦 (@leandropancote) March 10, 2022