Ukrajnai háború

Orosz szuperjachtot foglalt le a brit kormány

Lefoglalt kedden a brit kormány egy 38 millió font (17 milliárd forint) értékű luxusjachtot, amely egy meg nem nevezett orosz oligarcha tulajdona.



Grant Shapps brit közlekedési miniszter a londoni alsóháznak küldött átiratában közölte, hogy a csaknem 60 méter hosszúságú hajó tulajdonosának kilétét "szándékosan és alaposan eltitkolták" a jachtot hivatalosan bejegyző cég képviselői.



A Phi nevű hajót a karib-tengeri Szt. Kitts és Nevis szigetállamban jegyezték be, de máltai lobogó alatt közlekedett.



Szt. Kitts és Nevis azon nemzetközösségi országok csoportjába tartozik (Commonwealth realm), amelyeknek jelenleg is a brit uralkodó, II. Erzsébet királynő az alkotmányos államfője.



A hajót a kelet-londoni Canary Wharf üzleti negyedének kikötőjében, a Temzén lehorgonyozva találták.



A Hollandiában gyártott jachton hat különálló luxuslakosztály és úszómedence is van.



Grant Shapps szerint a brit kormány Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és "cimboráinak" is egyértelmű és erőteljes figyelmeztetést küldött azzal, hogy feltárta a szuperjacht tulajdonosi hátterét és lefoglalta hajót.



A brit hatóságok most először foglaltak le brit területi vizeken orosz tulajdonú hajót azóta, hogy az ukrajnai háború miatt London széleskörű szankciókat léptetett érvénybe Oroszország ellen.



E szankciók keretében a brit kormány az utóbbi hetekben több száz orosz oligarcha ellen jelentett be nagy-britanniai vagyoneszközeik teljes befagyasztásával és beutazási tilalommal járó büntetőintézkedéseket.



Köztük van Roman Abramovics, az angol labdarúgás felső osztályában, a Premier League-ben játszó londoni Chelsea futballklub tulajdonosa, Alekszej Miller, a Gazprom gázipari óriáscég vezérigazgatója, Aliser Uszmanov üzbég születésű nagyvállalkozó és Igor Suvalov ingatlanpiaci befektető, egykori orosz első miniszterelnök-helyettes.



Az intézkedés után nem sokkal a Premier League megfosztotta Abramovicsot a Chelsea igazgatói tisztségétől.



Uszmanovnak is jelentős érdekeltségei vannak két élvonalbeli angol futballklubban, az Arsenalban és az Evertonban. Emellett ő a tulajdonosa az egyik legértékesebb nagy-britanniai lakóingatlannak, az északnyugat-londoni Highgate városrészben lévő Beechwood House-nak, amelynek becsült piaci értéke jelenleg 48 millió font (22 milliárd forint), és övé a Sutton Place nevű 16. századi kastély is a London határában fekvő Surrey megyében.



Igor Suvalov a brit külügyminisztérium szerint két, összesen 11 millió font (több mint ötmilliárd forint) értékű luxuslakosztályt birtokol London belvárosában.