Az iráni Hulkot photoshopoltnak csúfolta riválisa a bokszmeccs előtt

Az "Iráni Hulk" néven ismert Sajad Gharibi óriási, képregényszerű, 370 kilós testalkatának köszönhetően komoly közösségi média követőkre tett szert, de az az ember, aki ellene fog bokszolni, a 180 centis brit Martyn Ford szerint a számítógépes varázslatok is szerepet játszottak az Instagram-fenomén felemelkedésében.



Ford és Gharibi április 30-án lépnek ringbe, miután a közösségi médiában évekig tartó, oda-vissza csatározást vívtak egymással, de Ford - akit a "világ legijesztőbb emberének" neveztek el - azt mondta, hogy a bokszrajongók meglepetésre számíthatnak, amikor a két behemót egymásnak feszül a ringben.

Martyn Ford vs. Iranian Hulk! They got into a scuffle in Dubai to promote their fight in April. Martyn Ford doesn't seem to have any trouble taking him to the ground. #iranianhulk #martynford pic.twitter.com/MpVPaYnd28