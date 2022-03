Ukrajnai háború

A Bloomberg felfüggeszti tevékenységét Oroszországban és Fehéroroszországban

A Bloomberg azt közölte, hogy felfüggeszti oroszországi és fehéroroszországi tevékenységért az Ukrajna elleni orosz invázió miatt.



"A két ország ügyfelei nem tudnak majd hozzáférni a Bloomberg egyik pénzügyi termékéhez sem, beleértve a terminált, az adatlicencet, az adatkapcsolatot és az elektronikus kereskedési platformokat" - áll az ügynökség közleményében.



A cég Bloomberg Terminals programja lehetővé teszi a pénzügyi és más iparágak szakemberei számára, hogy valós időben figyeljék a pénzügyi piac helyzetét. Ez a rendszer egyben az elektronikus kereskedési platformon való kereskedés helye is. A terminálokat nagy pénzügyi vállalatok, valamint más speciális cégek használják.



A társaság kifejtette, hogy a nemzetközi szankcióknak megfelelően számos orosz értékpapír kereskedési funkcióját is letiltották. Korábban a Bloomberg lekapcsolta termináljairól azokat az orosz bankokat, amelyek ellen az Egyesült Államok szankciókat vezetett be.