Ukrajnai háború

Közös nyilatkozatban ítélték el az orosz agressziót 14 állam külügyi bizottsági elnökei

Közös nyilatkozatban ítélték el a szabad és független Ukrajna elleni orosz agressziót az Európai Unió tizenkét tagállama, valamint az Egyesült Királyság és Ukrajna külügyi bizottsági elnökei egy közelmúltban tartott videókonferencián - közölte az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az MTI-vel kedden.



Németh Zsolt tájékoztatása szerint a videokonferencián - amelyen az orosz-ukrán háború eddigi történéseit vitatták meg - az uniós tagállamok közül a visegrádi négyek, a balti hármak, Bulgária, Románia, Finnország, Németország és Svédország külügyi bizottsági elnökei vettek részt.



A bizottsági elnökök véleményt cseréltek a "véres események" potenciális gazdasági, társadalmi, migrációs és humanitárius regionális, illetve globális szintű következményeiről is - tette hozzá.



A konferencián felszólalásában Németh Zsolt a többi között a szolidaritás és az egység fontosságát hangoztatta, hozzátéve, hogy az EU láthatóan ebben a két tekintetben mindenképpen jelesre vizsgázott az elmúlt egy hónapban.



Méltatta a közép-kelet-európai térség - benne a V4-es országok - szerepvállalását is az ukrajnai humanitárius helyzet kezelésében.



A közlemény szerint a konferencia résztvevői közös nyilatkozatban ítélték el a szabad és független Ukrajna elleni orosz agressziót és kijelentették, hogy az Oroszország által elkövetett bűncselekmények nem igazolhatók.



Hangsúlyozták: minden országnak külön-külön, valamint az Európai Uniónak és a NATO-nak is erkölcsi kötelessége támogatni a harcoló Ukrajnát.



A nyilatkozatban azt is kiemelték, hogy Oroszország teljes felelősséggel tartozik a háborúért, továbbá Moszkva Ukrajna elleni katonai agressziója háborús bűn és az agresszióért felelős személyeket nemzetközi bíróságok elé kell állítani.



Felszólították az EU-tagállamok és a NATO hatóságait, valamint a "demokráciát, a szabadságot és az emberi jogokat tiszteletben tartó összes baráti országot", hogy vezessenek be szigorú szankciókat. Emlékeztettek arra is, hogy az ukrajnai a legnagyobb migrációs válság Európában a második világháború óta.



A dokumentumban kiálltak amellett, hogy Ukrajna mielőbb juthasson el addig, hogy európai uniós tagjelölt országgá, majd később teljes jogú taggá válhasson. Emellett javasolták azt is, hogy Ukrajnát vegyék fel a Három Tenger Kezdeményezésbe.



A nyilatkozat aláírói felszólították az Európai Uniót arra is, hogy biztosítson pénzügyi forrásokat az Ukrajnából menekülteket befogadó országok - így Magyarország - támogatására - jelezte Németh Zsolt a közleményben.