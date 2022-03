Háború

Nézze meg, milyen rejtélyes gépek repkednek mostanában Európa felett!

Az internetről nagyon érdekes adatokat szerezhetünk. Nem kell megvárni, míg azt valaki tálalja nekünk, ha van egy kis szakértelem, mi is sokat összeszedhetünk. 2022.03.28 20:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A repülésben használatos egy úgynevezett “transponder”, azaz válaszjeladó. Ez a berendezés kódot sugároz vissza, amikor a radar letapogatja. Több üzemmódja van, általában azonosító kódot és néhány adatot - mint például sebesség, magasság – is közölhet a földi irányítással.



A flightradar.com egyike azoknak a weboldalaknak, amelyek ilyen adatokat jelenítenek meg. Ha tudjuk a járatszámot, akkor itt követhetjük szeretteink utazását is. Manapság azonban "katonai hírszerzésre" is használható, amennyiben tudjuk, mit keressünk.



Ha ügyesen keresünk, találhatunk érdekes gépeket. Például a NATOxx azonosítóval rendelkezők biztosan érdekesek. Találtunk is két ilyet:

Mint látható, ezek Boeing E-3A Sentry típusú légtér-irányitó, azaz AWACS gépek. Ezek egyrészt irányítani tudják a baráti gépeket, másrészt megfigyelni a környező légtér forgalmát. Kb. 650 km-re "látnak el", és mivel magasan keringenek, a domborzat sem zavarja őket annyira, mint a földi radarokat.



De nem csak az érdekes, hogy mik repkednek. Különböző rádióelektronikai felderítő gépek is mozognak a NATO keleti határán:

Az RRR7245 azonosítójú gép egy Boeing RC-135W Rivet Joint felderítő, elsődleges célja az elektromágneses sugárzások bemérése. Ez a berendezés is "ellát" akár 500 km távolságra.

A másik gép még érdekesebb: Boeing E-8C JSTARS megfigyelő és irányító berendezés.



Ezen gépek kiszolgálására tipikus a légi utántöltés alkalmazása. Keressünk ilyen gépeket!

A LAGR274 az USA légierő (USAF) Boeing KC-135R Stratotankere, 90 tonna kerozint vihet magával.



És hogy ne csak amerikai gép legyen: az MMF20 egy francia bázisú NATO gép, Airbus A330-243MRTT, amely tanker és teherszállító egyben, 111 tonna utántöltő-kapacitással.



Természetesen "barátságosabb" katonai gépeket is lelhetünk, például két teherszállítót:





Amint látható, ezek nem keringenek, hanem útvonalat repülnek. Az RCH4539 egy USAF Boeing C-17A Globemaster III, amelyik 77 tonna rakományt vihet. A ROF337 a román légierő gépe, Alenia AF C-27J Spartan, 11 tonna terhelhetőséggel.



Valószínű, hogy közel sem minden katonai gépet látunk a flightradar.com-on. A polgári járatok régebbi adatai is visszanézhetők, a katonai gépeké általában csak addig látszanak, amíg repülnek.