Igazságot szorgalmazott Ferenc pápa a kanadai őslakosoknak

Egykor családjuktól és kultúrájuktól elszakított kanadai őslakos közösségek tagjait fogadta Ferenc pápa a Vatikánban hétfőn. Az őslakosok az utóbbi több, mint egy évszázadban elszenvedett visszaélésekről számoltak be.



A katolikus egyházfő a meszticek tíz, valamint az inuit közösség nyolc tagjával találkozott zárt ajtók mögött. A beszélgetésen részt vettek a kanadai püspöki kar tagjai is. A résztvevők beszámolói szerint Ferenc pápa "igazságot és megbékélést" szorgalmazott.



Ferenc pápa egy héten át az észak-amerikai őslakosok küldöttségeit fogadja: 32 idősebb személyt, valamint fiatalokat, akik egész Kanadából érkeztek a Vatikánba. A Szentszék közleménye szerint a pápa "a túlélők fájdalmas történeteit" hallgatja meg.



Bennszülött népekről van szó, melyek családjaiból az 1860-as évektől kezdve kiemelték a gyermekeket. Hivatalos adatok szerint mintegy 150 ezer indián, mesztic és inuit gyereket szakítottak el családjuktól és kultúrájuktól, és többnyire katolikus egyházi intézmények bentlakásos iskoláiban helyezték el őket. Nem beszélhettek saját nyelvükön, nem követhették hagyományaikat, gyakran lelki és fizikai visszaéléseket szenvedtek el, melyek között nemi erőszak is történt. Az egyházi intézményekben több, mint négyezer gyermek veszítette életét.



2008-ban a kanadai hatóságok bocsánatot kértek a túlélőktől és az áldozatok leszármazottaitól, ugyanabban az évben nemzeti bizottságot állítottak fel a történtek kivizsgálására, amelynek 2015-ben közölt jelentése "kulturális népirtásnak" minősítette az őslakosokkal szembeni bánásmódot.



2009-ben XVI. Benedek pápa is találkozott az őslakos közösségek tagjaival.



Tavaly májusban egy korábbi katolikus iskola területén tömegsírra találtak, 215 gyermek földi maradványával. Ferenc pápa júniusban megbékélésre szólította fel a kanadai egyházi és politikai vezetőket.



A pápa csütörtökön a kanadai őslakosokat képviselő, úgynevezett First Nations szervezet küldöttségét fogadja, pénteken pedig az összes etnikai csoporttal egyszerre találkozik.