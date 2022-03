Háború

Oroszország vizsgálja a hadifoglyokat kínzó ukrán katonákról készült állítólagos felvételeket

Oroszország vizsgálatot indított, miután az interneten felbukkant egy videó, amelyen állítólag hadifoglyok kínzása látható ukrán katonák keze által.



"Az interneten terjedő videón az látható, amint fogságba esett katonákat orvosi segítséggel lábon lőnek" - közölte vasárnap közleményében az ország nyomozóbizottsága.



A testület vezetője, Alekszandr Basztrykin elrendelte, hogy "a nyomozók állapítsák meg az incidens összes körülményét, gyűjtsék össze és rögzítsék a bizonyítékokat, és azonosítsák az összes érintett személyt, hogy azt követően bíróság elé állítsák őket". Bár nem volt azonnal világos, hogy hol és mikor készültek a felkavaró videók, egyes jelentések szerint az incidens a kelet-ukrajnai Harkov régióban található katonai táborban bontakozott ki, amelyet "nacionalista" egységek működtetnek - tette hozzá a bizottság.



A hétvégén több nyugtalanító videó is felbukkant az interneten, amelyeket nyilvánvalóan ugyanabban az ismeretlen létesítményben forgattak. A videójelenetek annyira erőszakosak, hogy nem közöljük őket.



A felvételeken több ember, nyilvánvalóan orosz hadifoglyok, a földön fekve láthatók. Úgy tűnik, hogy valamennyi katonát súlyosan megverték, és lábsérüléseik vannak.



A sérült katonákat fegyveresek hallgatják ki, akik közül sokan az ukrán egységek általánosan használt kék karszalagját viselik. A sebesültek közül néhányan nyilvánvalóan meghaltak a kihallgatás során. A felvételeken az is látszik, hogy három másik foglyot is kiszállítanak egy furgonból, és közvetlen közelről lábon lövik őket.



A videókon látható rendkívüli kegyetlenség még az ukránbarátok részéről is elítélést váltott ki. Az amerikai kormány által finanszírozott Bellingcat "oknyomozó újságíró" alapítója, Eliot Higgins például "nagyon súlyos incidensnek" nevezte az esetet, és a felkavaró képek "további vizsgálatára" szólított fel.