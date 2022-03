Hollandia

Ortodox zsidók diszkriminációra hivatkozva beperelték a Delta és a KLM légitársaságot

Tizenkilenc ortodox zsidó lány diszkriminációra hivatkozva beperelte a Delta és a KLM légitársaságot, miután tavaly nyáron két járatról kitiltották őket, állítólag azért, mert nem tartották be az étkezésre vonatkozó járványügyi szabályokat - írta a NlTimes holland hírportál hétfőn.



A lányok egy nagyobb csoport tagjai voltak, akik Kijevből utaztak haza amszterdami átszállással New Yorkba a Delta Airlines és a KLM közösen üzemeltetett járatával. Az Amszterdamba tartó járaton a lányok közül néhányan a kijelölt étkezési időn kívül fogyasztották el saját készítésű ételeiket, arra hivatkozva, hogy a légitársaság nem biztosított olyan ellátást, amely megfelelt volna közösségük szigorú előírásainak, és emiatt a kijelölt időn kívül levették a szájukat és az orrukat eltakaró maszkot.



Amikor a csoport az amszterdami repülőtérre érkezett, a KLM egyik biztonsági tisztviselője közölte velük, hogy nem szállhatnak fel a New Yorkba tartó járatra. Ez a tilalom a csoport azon tagjaira is vonatkozott, akik az amszterdami repülőtéren csatlakoztak hozzájuk. A lányok azt állítják, hogy utastársaikat nem büntették meg, amiért hasonlóan az étkezési időn kívül ettek.



A lányok és kísérőik végül a Schiphol repülőtéren töltötték az éjszakát. Miután sikerült egy hazafelé tartó járatra helyet kapniuk, az egyik lány indulás előtt helyet cserélt egy másik utassal. A csoportot ezt követően "helytelen viselkedés" miatt leparancsolták a gépről. A felperesek azért is panaszt tettek, mert a KLM egyik biztonsági tisztviselője szerintük gúnyos megjegyzéseket tett rájuk. A lányokat letartóztatással fenyegették "elfogadhatatlan viselkedésük és a járványügyi szabályok megszegése miatt". "A panaszosok szerint a fenyegetésnek kizárólag az volt a célja hogy etnikai és vallási hovatartozásuk miatt zaklassák őket" - írta a holland hírportál.