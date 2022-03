Koronavírus-járvány

Sanghajt két szakaszban lezárják a fertőzöttek kiszűrése érdekében

Sanghajt hétfőtől két szakaszban lezárják, és felfüggesztik a tömegközlekedést a koronavírus-fertőzöttek kiszűrése érdekében, miután az esetek száma a járvány kezdete óta a legmagasabbra emelkedett a kínai városban - közölték a helyi hatóságok vasárnap este.



Hétfőtől a város keleti felében található lakónegyedeket zárták le öt napra, és megkezdték az ott lakók tesztelését. A város nyugati felét péntektől kezdve érintik majd hasonló intézkedések. Az ötnapos lezárás idejére az érintett területeken élők nem hagyhatják el otthonukat, a szükséges használati cikkeket és élelmiszereket pedig kizárólag házhoz szállítás útján szerezhetik be. A kiszállításokat kontaktmentes módon oldják meg: a futárok nem léphetnek be a lakónegyedek területére, a címzetteknek a járványügyi dolgozók viszik el a lakás bejárati ajtajához az érkezett csomagot.



Az éppen lezárt városrészben található cégeket arra szólítottak fel, hogy vagy folytassák a tevékenységüket átmenetileg zárt rendszerben - ilyen esetekben a dolgozók nem hagyhatják el a munkavégzés területét, és nem érintkezhetnek a munkatársaikon kívül mással -, vagy oldják meg, hogy a dolgozóik otthonról lássák el a munkájukat. Ez alól a korlátozás alól kivételt élveznek a szükségesnek ítélt szolgáltatásokat biztosító vállalatok, például a futárcégek és az élelmiszer-szolgáltatók.



Március 1. és 26. között Sanghajban 12 513 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A csaknem 25 millió lakosú városban vasárnap 50 Covid-megbetegedést és 3450 tünetmentes fertőzöttet regisztráltak, ami a legnagyobb napi esetszám volt a járvány kezdete óta.



Sanghaj a megbetegedések és a tünetmentes fertőzöttek összesített napi adatát tekintve megelőzte a kínai szárazföldön jelenleg végigsöprő járványhullámban eddig legsúlyosabban érintett, északkelet-kínai Csilin tartományt. Vasárnap Csilinből 1086 újabb megbetegedést és 907 panaszmentes fertőzöttet jelentettek. A március eleje óta kialakult járványhullámot a koronavírus omikron BA.2 altípusának terjedése okozza, ezt a variánst az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívül fertőzőnek nevezte.