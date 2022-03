Ukrajnai háború

Macron óvatosságra intett Biden varsói szavai után

Emmanuel Macron francia államfő óva intett vasárnap a "szavak és a tettek fokozásától" Ukrajnában, miután Joe Biden amerikai elnök előző nap mészárosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt.



"Én nem használnék ilyen szavakat, hiszen továbbra is rendszeresen beszélek Putyin elnökkel" - mondta Emmanuel Macron a France3 francia köztévében.



A francia elnököt Joe Biden Varsóban szombaton mondott beszédéről kérdezték, amelyben az amerikai elnök mészárosnak nevezte orosz kollégáját az Ukrajna elleni orosz háború miatt, és a beavatkozást "Oroszország szempontjából stratégiai kudarcnak" minősítette.



"Meg akarjuk állítani a háborút, amelyet Oroszország indított Ukrajnában. Ez a cél, és ha ezt akarjuk, akkor nem szabad a feszültséget növelni sem szavakban, sem tettekben" - vélte Emmanuel Macron. "Nem szabad, hogy mi, európaiak, engedjünk a feszültség növelésének. Nem szabad, hogy mi, európaiak, elfelejtsük a földrajzunkat és a történelmünket. Mi nem állunk háborúban az orosz néppel" - tette hozzá. A francia elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Európában már nincsen hidegháborús hangulat.



Emmanuel Macron jelezte, hogy hétfőn vagy kedden ismét beszélni fog Vlagyimir Putyinnal a hetek óta ostrom alatt álló Mariupol lakosságának evakuálásáról.



A francia elnök a G7 országcsoport és a NATO csúcstalálkozói után Brüsszelben jelentette be pénteken, hogy "rövid időn, feltehetően néhány napon belül" Franciaország megszervezi a kimenekítést Törökországgal és Görögországgal, valamint humanitárius szervezetekkel, az ukrán hatóságokkal és Mariupol önkormányzatával együtt. Ez utóbbinak a hősiességét is méltatta.



A francia elnök óva intett "az orosz fél cinizmusától" az evakuálásokat illetően, és felhívta a figyelmet "a nemzetközi humanitárius jogra", amelyet Franciaország érvényesíteni kíván.



A helyi önkormányzat legutóbbi összesítése szerint több mint kétezer civil vesztette életét Mariupolban. A kikötőváros mintegy 540 ezres lakosságának több mint felét evakuálták már, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint még mindegy 100 ezer ember vár arra, hogy kijusson a városból.