Háború

Jóslat: a Nyugat meg fogja fizetni az árát az oroszországi szigorításnak

A nyugati nemzeteknek fel kell készülniük népeiknek az életszínvonal hosszú távú csökkenésére, ha folytatódik az Oroszországgal kialakult patthelyzet - mondta a brit vezérkari főnök volt helyettese, Jonathan Shaw.



"Mi Nyugaton rossz mentalitással" viszonyulunk az ukrajnai konfliktushoz - mondta. Shaw, aki egykor a brit hadsereg egyik legmagasabb rangú tisztje volt, szombaton az LBC beszélgetős rádióműsor vendége volt.



"A humanitárius aggodalmak és az egyéni szenvedés megszállottjai vagyunk, és ez tévéműsornak jó is lenne, de a valóság ennél sokkal súlyosabb" - figyelmeztetett a vezérőrnagy, akinek 30 éves pályafutása a Falkland-szigeteken és Koszovón át egészen a brit erők 2006-os iraki parancsnokságáig tartott.



A Nyugat drákói szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, miután egy hónappal ezelőtt megtámadta Ukrajnát. Ezek közé tartozik, hogy az Egyesült Államok és Kanada lemondott az orosz szénhidrogén-üzemanyagok szállításáról, az EU és az Egyesült Királyság pedig bejelentette, hogy a közeljövőben csatlakozik hozzájuk.



A korlátozások és Moszkva megtorló lépései miatt az energia- és élelmiszerárak számos nyugati országban máris a magasba szöktek.



"Most úgy döntöttünk, hogy Oroszországot illetően a geopolitikát a gazdaság elé helyezzük, és ennek meg kell fizetnünk az árát" - magyarázta.



A vezérőrnagy szerint az Egyesült Királyság és más országok kormányai nem tesznek eleget azért, hogy felkészítsék polgáraikat "az ilyen jellegű nehézségekre és hozzáállásra".



"Pszichológiailag fel kell készítenünk népünket az életszínvonal hosszú távú romlására és az Oroszországgal való hosszú távú konfrontációra" - érvelt.



"Az otthoni életminőségünk abszolút tőlük függ - az olcsó üzemanyag, az olcsó hozzáférés, a Szaúd-Arábiával kötött üzletek és ehhez hasonló dolgok" - mutatott rá Shaw.