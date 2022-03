Légikatasztrófa

Megtalálták a Dél-Kínában lezuhant kínai utasszállító második feketedobozát is

Megtalálták a dél-kínai Kuanghszi tartományban hétfőn lezuhant belföldi utasszállító második feketedobozát is vasárnap - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.



A China Eastern kínai légitársaság gépének második baleseti adatrögzítőjét másfél méterrel a talaj felszíne alól ásták elő a helyszínen dolgozó mentőcsapatok.



A repülőgépen található másik baleseti adatrögzítő szerdán került elő megrongálódott állapotban. Az elsőként megtalált feketedebozt, amelyet későbbi vizsgálatok után a fedélzeti hangrögzítőként azonosítottak, Pekingbe szállították, ahol szakértők az adatok kinyerésén dolgoznak. A kínai hatóságok egyelőre nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a feketedoboz roncsolódása miatt a rögzített adatokban is kár keletkezhetett.



Az adatrögzítők elemzése segíthet abban, hogy a szakértők megfejtsék, mi okozhatta a tragédiát.



A hétfőn lezuhant Boeing 737-800-as típusú utasszállító fedélzetén 132 ember - 123 utas és kilenc fős személyzet - tartózkodott. A kínai hatóságok szombat este jelentették be, hogy a szerencsétlenségnek nem voltak túlélői. Az áldozatok közül eddig 120 embert azonosítottak.



A gép Kunmingból Kantonba (Kuangcsou) tartott. A baleset a felszállás után egy órával történt. A menetidő két óra lett volna. A gép rendkívül szokatlan módon több mint 8 ezer méteres magasságból kezdett hirtelen zuhanni. Rövid ideig úgy tűnt, sikerült megállítani a zuhanást, de aztán pár perc múlva megszakadt a kapcsolata a földi irányítóközponttal, és egy erdős területen a földbe csapódott.



A China Eastern légitársaság a balesetet követően felfüggesztette az összes Boeing 737-800-as típusú gépének közlekedését. Az ország három legnagyobb légitársasága közé tartozó China Eastern több mint hatszáz gépből álló flottájának ezzel közel húsz százalékát vonták ki ideiglenesen a forgalomból.



A légitársaság közlése szerint a balesetet szenvedett repülőgépet 2015 júniusában állították üzembe, és azóta szigorú technikai előírásoknak megfelelően tartották karban, a felszállást megelőzően a gép megfelelt a repüléshez szükséges követelményeknek.