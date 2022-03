Biden Varsóban: hosszú küzdelemre kell felkészülni

Az ukrajnai háborúban hosszú küzdelemre kell felkészülni, de az Egyesült Államok kiáll az ukránok mellett - hangsúlyozta Joe Biden amerikai elnök a varsói Király Vár előterében szombaton mondott beszédében.



Kétnapos lengyelországi látogatását záró beszédében az amerikai elnök felidézte Szent II. János Pál pápa és a lengyel Szolidaritás mozgalom szerepét a kommunizmus megdöntésében, majd az ukrajnai háborúra utalva aláhúzta: "a jelenleg zajló csatában nem napokon vagy hónapokon belül győzünk", hosszú küzdelemre kell felkészülni.







Az ukrán külügyi és védelmi tárca vezetőivel szombaton Varsóban megtartott találkozó kapcsán Biden elmondta: az ukránoknak szánt üzenete azonos azzal, amelyet Dmitro Kulebával és Olekszij Reznyikovval megosztott. "Mellettetek állunk ki. Pont" - jelentette ki.



Felidézett más 20. századi közép-európai demokratikus törekvéseket is, köztük az 1956-os magyar forradalmat és a lengyel munkásfelkelést, valamint az 1968-as prágai tavasz folyamatát, majd azzal folytatta, hogy Oroszország ma saját területén "megfojtotta a demokráciát, és máshol is ugyanezt akarja tenni".



Biden cinikus hazugságnak nevezte azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna "nácitlanításáról" beszél. Ebben az összefüggésben kiemelte: Volodimir Zelenszkij a demokratikusan megválasztott ukrán elnök, "ráadásul zsidó, apai ágon a családját a holokausztban megsemmisítették".



A Moszkvával folytatott korábbi tárgyalásaira utalva Biden elmondta: Washington az európai biztonság átláthatóságát akarta elérni diplomáciai úton, Moszkva azonban sorra elutasította javaslatait. "Oroszország kezdettől fogva erőszakot akart" - jelentette ki.



Az orosz társadalomhoz szólva úgy fogalmazott: "tudjuk, hogy ti, oroszok, nem vagytok az ellenségeink. Nem hiszem, hogy örültök az ártatlan emberek gyilkolásának".



Az európai államokat Biden arra szólította fel, hogy szabaduljanak az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségtől. Az Egyesült Államok segít ebben - ígérte, utalva konkrétan a zöld energia alkalmazására.

Red Flag 🚩 Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex

A Moszkvával szemben eddig kivetett szankciókról beszélve Biden azon véleményének adott hangot, hogy Oroszoroszág gazdasága "a következő években a felére zsugorodik", az ország hamarosan kiesik a világ 20 legnagyobb gazdasága köréből.



Elmondta azt is: eltekintve az elkövetett brutalitástól, kétségtelen, hogy a háború már most stratégiai vereséget jelent Oroszország számára. Hozzátette: Putyin azt gondolta, hogy az ukránok eldobják fegyvereiket, és nem fognak harcolni, az orosz erők viszont a büszke ukránok ellenállásába ütköztek.



Az oroszok nem verték szét a NATO-t, a Nyugat jelenleg erősebb és egységesebb mint valaha. Oroszország el akarta érni, hogy a NATO csökkentse jelenlétét a határainál, ehelyett Putyin az eddigi legszámottevőbb, több mint 100 ezer amerikai és más szövetséges katonát számláló európai jelenléttel szembesül - állapította meg az amerikai elnök.



Az amerikai erők nem azért vannak Európában, hogy konfliktust idézzenek elő Oroszországgal, hanem azért, hogy megvédjék a szövetségeseket - nyomatékosította. "Szent kötelességünk, hogy az 5. cikkely értelmében megvédjük a NATO minden négyzetcentiméterét" - tette hozzá.



Végezetül Biden, utalva II. János Pál mottójára, úgy fogalmazott: "ne féljetek, soha ne veszítsétek el a reményt". Hangsúlyozta: a történelem időről időre arra tanítja az emberiséget, hogy "a legsötétebb pillanatok után a legnagyobb előrelépések következnek".



Az ukránok ma azt mutatják meg, hogy "az ember ereje nagyobb akármelyik diktátor akaratánál" - hangsúlyozta. "Az Isten szerelmére, az az ember nem maradhat hatalmon" - zárta beszédét az amerikai elnök.

The state of Mick Schumacher's car...



So glad to hear he's physically in a good condition 🙏 pic.twitter.com/A2POfyZJGk