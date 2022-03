Ukrajna kezére került a legfejlettebb orosz elektronikus hadviselési rendszer, az USA már lecsapott rá

Ukrán katonák lefoglaltak egy Krasukha-4 rendszert, ami egy teherautóra szerelt parancsnoki modulból és egy különálló, elektronikus hadviselési érzékelőket szállító járműből áll.



A nyugati kémszervezetek máris az Oroszország egyik leghatékonyabb elektronikus hadviselési rendszerének vizsgálatára készülnek, hamarosan meg is kapják az ukránok által elkapott egységet.



A Krasukha-4 rendszert, amelyet nagyméretű radarok és műholdak zavarására terveztek, a Kijev melletti harctéren találták meg, részben sérülten, de egyébként használható állapotban.



A felszerelést valószínűleg közúton szállítják majd az amerikai légierő németországi Ramsteinben található bázisára, mielőtt közelebbi vizsgálat céljából az Egyesült Államokba repítenék.



A NATO katonai vezetői évek óta óvatosak a technológiával szemben, mivel attól tartanak, hogy az képes a szövetség légi figyelmeztető és irányító repülőgépeinek követésére, amelyek konfliktus esetén a légi forgalomirányítás szerepét töltik be.



A berendezés radaros felderítő műholdakat és drónokat is zavarhat.



A Krasukha-4 rendszert vélhetően Szíriában használták a TB-2 Bayraktar drónokat repülő török erők ellen. Az orosz elektronikai hadviselési radar vélhetően megzavarta a drónok vezérlőjelét, aminek következtében azok elvesztették az irányítást és lezuhantak.



Ukrajna TB-2 Bayraktar drónokat használ orosz tankok és páncélozott járművek megsemmisítésére.



A parancsnoki modult az oldalán találták meg, tetején kezdetleges, ágakból álló álcával, ami arra utal, hogy balesetet szenvedett, és az orosz csapatok menthetetlennek ítélték.



Úgy tűnik, hogy a modul megsemmisítésére nem tettek kísérletet.



A 2010-ben hadrendbe állított rendszert egy szélesebb körű rendszer részeként fejlesztették ki, hogy megvédje az orosz földi eszközöket a kémműholdaktól és más légi megfigyelőberendezésektől.



Az orosz szolgálatban Kret néven ismert rendszer hatótávolsága a feltételezések szerint mintegy 300 km.



A zavarórendszer a feltételezések szerint elég erős ahhoz, hogy fizikailag károsítsa egyes repülőgépek érzékeny elektronikus rendszereit.

