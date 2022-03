Kényszerleszállást hajtott végre a lengyel elnök repülőgépe

Megérkezett a délkelet-lengyelországi Rzeszówba, a Joe Biden amerikai elnökkel esedékes találkozója helyszínére a lengyel elnök, miután az első repülőgép, amellyel elindult, kénytelen volt kényszerleszállást végrehajtani Varsóban.



A lengyel államfő külügyi államtitkára, Jakub Kumoch azt mondta, hogy a repülő műszaki hiba miatt fordult vissza a lengyel fővárosba.



A lengyel elnök ezután egy másik géppel indult a találkozóra, és 15 órakor megérkezett a Rzeszów melletti Jasionkába.



Az államfői találkozó programját "kissé módosítják" - közölte Kumoch.



A Joe Bident szállító Air Force One repülőgép péntek 14 órakor szállt le Jasionka repülőterén.

