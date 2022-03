Ukrajnai háború

Tévedésből az orosz erők állásait lőtte egy orosz helikopter, sok katona meghalt Harkivnál

Ukrajna és Oroszország kicserélt tíz-tíz foglyul ejtett katonát - jelentette be csütörtökön a Facebookon Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes, az ukrán szóhasználatban "ideiglenesen megszállt területeknek" nevezett vidékek reintegrációjáért felelős tárca vezetője.



Hozzátette, hogy a fogolycserét az ukrán fél Volodimir Zelenszkij elnök utasítása alapján hajtották végre. Verescsuk elmondta, hogy ezenfelül visszaadtak Oroszországnak 11 kereskedelmi tengerészt is, akinek a hajója Odessza partjainál süllyedt el, az orosz fél pedig elengedte egy ukrán mentőhajó 19 főnyi legénységét, akiket a Kígyó-szigeten foglyul ejtett ukrán határőrök kiszabadítására tett kísérlet közben fogtak el.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy március 11-én az ukrán hatóságok Melitopol polgármesterét cserélték ki kilenc orosz sorkatonára, március 1-jén pedig az északkeleti Szumi városban egy orosz parancsnokot öt ukrán katonára. Moszkva állítása szerint mintegy ötszáz ukrán katona esett orosz fogságba, míg az ukrán vezérkar azt állítja, hogy mintegy ezer orosz foglyot tart számon.



Az ukrán légierő keleti parancsnoksága közben arról adott hírt, hogy Harkiv környékén a légvédelem lelőtte az orosz erők egyik, Szu-34-es taktikai bombázó repülőgépét és egyik drónját, azaz pilóta nélküli repülőjét.



A dél-ukrajnai Mikolajiv megyében tüzérségi támadás érte Javkine falut, három polgári személy meghalt és 13 megsérült - közölte a település melletti Bastanka város helyi vezetése a Facebookon.



Olekszandr Kamisin, az ukrán állami vasúttársaság elnöke csütörtök este arról adott hírt a Telegram üzenetküldő portálon, hogy az orosz erők tüzérségi támadást intéztek egy Kijevből a nyugati országrészben lévő Ivano-Frankivszkba tartó evakuációs vonat ellen az ukrán fővárostól délnyugatra fekvő Vaszilkiv településnél. A támadás következtében három vagonban kitörtek az ablakok, de személyi sérülés nem történt.



Oleh Szinyehubov harkivi kormányzó közben arról adott hírt, hogy egy orosz helikopter tévedésből az orosz erők állásait lőtte a megyében. A helyi vezető azt állította, hogy sok orosz katonát megölt és nagy mennyiségű haditechnikát semmisített meg, de pontos adatokat nem közölt.



Az UNIAN ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők felszabadították a Kijevtől északnyugatra fekvő Lukjanyivka települést. A faluban az ukrán hadsereg értesülései szerint mintegy kétszáz orosz katona volt, akik egy része harc közben életét vesztette, a többiek elmenekültek.