Ukrajnai háború

Zelenszkij Orbánnak üzent: Figyeljen, Viktor!

Az Európai Tanács előtt mondott beszédet csütörtök este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Véleménye szerint Ukrajna megérdemli, hogy az Európai Unió tagja legyen, így arra kéri az unió vezetőit, hogy minél hamarabb döntsenek a tagság kérdéséről. Felszólalásában bírálta Németországot és Magyarországot is. Orbán Viktort külön megszólította - írja az Index.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy az Európai Uniónak (EU) nem szabad késlekednie, minél hamarabb döntenie kell arról, hogy felveszi Ukrajnát az unió tagországai közé.



"Most utat építünk Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozásához. Arra kérem önöket, hogy ne késsenek el a döntéssel" - mondta az Európai Tanácshoz intézett beszédében az ukrán elnök. Volodimir



Zelenszkij köszönetet mondott az EU vezetőinek, hogy együtt dolgoznak Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók bevezetése érdekében, beleértve Németország azon döntését, hogy megakadályozza, hogy Oroszország az új Északi Áramlat 2 vezetéken keresztül földgázt szállítson Európába.



De nehezményezte, hogy ezeket a lépéseket nem tette meg hamarabb, mondván, hogy lett volna esély arra, hogy "Oroszország kétszer is meggondolja a megszállást". Ez után Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult: "El kell döntenie, kivel van. Magyarország egy szuverén állam. Sokszor jártam Budapesten, imádom a várost - nagyon szép, nagyon vendégszerető. És az emberek is. Voltak tragikus pillanatai (a városnak). Meglátogattam a vízpartotokat. Láttam az emlékművet, a Cipők a Duna-parton alkotást" - mondta Zelenszkij a második világháborúban meggyilkolt magyar zsidók emlékművére utalva.

"Figyeljen, Viktor, tudja, mi folyik Mariupolban? Kérem, ha teheti, menjen ki a rakpartra. Ezt csinálja ma Oroszország. Ugyanazok a cipők. Mariupolban ugyanazok az emberek. Felnőttek és gyerekek. És nagyszülők. És több ezer van belőlük. És ezek az ezrek elmentek. És gondolják át: haboznak szankciókat alkalmazni vagy nem? Haboznak átengedni a fegyvereket vagy sem? Haboznak kereskedni Oroszországgal vagy sem? Nincs idő habozni. Ideje dönteni"