Gazdaság

Újabb támogatási csomagról egyeztek meg a német kormánypártok az energia drágulása miatt

A koalíciós egyeztető tanács berlini ülésén kidolgozott csomag a többi között tartalmazza, hogy az EU-s szabályoknak megfelelő legalacsonyabb szintre csökkentik az üzemanyagok árára rakodó adóterheket. A három hónapra érvényes döntéssel a dízel ára 30 centtel, a benziné 14 centtel csökken a kormány számításai szerint.



Az adófizetők fejenként bruttó 300 eurót is kapnak. Az energiaköltség-támogatás nevű, egyszeri juttatás a jövedelemadó hatálya alá tartozik, a magas keresetűek így kisebb nettó összeghez jutnak, mint az alacsony keresetűek. A gyermekes családok gyermekenként további 100 eurót kapnak.



Bevezetik egyebek mellett, hogy a következő három hónapban 9 euróba kerül a havi bérlet a közösségi közlekedésben. Ez több nagyságrendnyi tehercsökkenés, tekintve, hogy például Berlinben 86 eurót kell fizetni a havi közlekedési bérletért.



Döntöttek szabályozási változtatásokról is. Így 2024-től az új építésű lakóingatlanok fűtését legalább 65 százalékban megújuló forrásból termelt energiával kell megoldani. Támogatási programokat is indítanak a húszévesnél idősebb gázfűtéses rendszerek cseréjének ösztönzésére, épületek energiahatékonyságot javító korszerűsítésére és a hőszivattyús fűtési megoldás terjesztésére.



A február elején kidolgozott, első támogatási csomag a legkevésbé jómódú rétegek fűtési költségeinek csökkentését szolgálta. Ebben rendelkeztek a többi között arról, hogy a lakhatási támogatásban (Wohngeld) részesülők kétszemélyes háztartás esetén 175 euró egyszeri támogatást kapnak. Nagyobb háztartásokban a háztartás harmadik tagjától fejenként további 35 euró jár, az egyedül élők pedig 135 eurót kapnak. Ezeket az összegeket 100 euróval emelik a szociáldemokraták (SPD), a Zöldek és a liberálisok (FDP) csütörtöki megállapodása alapján. A két csomag együtt nagyjából 30 milliárd euróba kerül az államháztartásnak.



Az energiahordozók világpiaci árának robbanásszerű emelkedése miatt a háztartásoknak az idén minden korábbinál többet kell fizetniük a fűtésért, az áramért és az üzemanyagért Németországban. A benzin és a dízel üzemanyag ára például először az idén lépte át a literenkénti 2 eurós határt, míg tavaly tavasszal 1,30-1,40 euró körül volt.